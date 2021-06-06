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美肌集訓開催！宅在家「超強保養清單」，肌膚提亮緊緻超有感

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▲▼美肌集訓開催！宅在家「超強保養清單」 。（圖／翻攝自IG）

▲宅在家防疫，正是肌膚大保養的好時機。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉 / 台北報導

台灣疫情近日加速升溫，大多數人都居家辦公或分流在家上班，即便到了假日也是減少出門，相信有不少人因為不用化妝出門，連基礎清潔保養都省了；再加上邁入肌膚調整的季節以及長時間吹冷氣，導致肌膚油水失衡，油脂分泌過多、肌膚失去保濕屏障等，要知道居家防疫期間正是肌膚保養的絕佳時機，把握在家的空閒時間，給肌膚來個美肌集訓吧！

▲▼宅在家保養。（圖／品牌提供）

▲Elizabeth Arden 艾地苯煥采新生安瓶，6,000元，特價4,200元。

整天待在冷氣房，肌膚越來越乾燥，當心細紋爬上臉，伊麗莎雅頓的艾地苯系列商品一直是頂級保養的常勝軍，主打效果看得見的有感抗老。若想快速讓肌膚恢復最佳狀態，可於睡前使用艾地苯煥采新生安甁幫助改善暗沈、乾澀、膚色不均的過勞肌，使用4周後達到最佳煥膚成果，在規律代謝肌膚表面的同時，提升肌膚對環境傷害的保護力。

▲▼宅在家保養。（圖／品牌提供）

香緹卡 鑽石級面膜買二送一，原價18,600元，特價12,400元。

被PTT網友譽為「吃土也要買的面膜」，香緹卡鑽石級面膜，絕對是疫情時期口罩肌的萬能修護面膜。集撫紋、緊實、補水、舒緩及賦活等高效護膚功效於一身，其中抗皺六胜肽與植物幹細胞為主要緊緻拉提成分，搭配94%高濃度植萃精華成分，加上純淨玫瑰花水為面膜基底，天然淡雅的玫瑰氣息，更讓敷面膜的時光充滿了高級的儀式感及療癒感。

▲▼宅在家保養。（圖／品牌提供）
▲Aesop  夜間深層滋養面膜，60ml，3,700元。

即便在家分流上班，視訊會議仍然少不了，懶得化妝又不想嚇到同事，前一晚得夜間護理需要做足，針對長期在室內、冷氣房肌膚因乾燥、疲憊產生脫屑、缺水等肌膚狀況，Aesop夜間深層滋養面膜富含多種維他命成分，可以豐盈滋潤肌膚，也可以做為高效保養或急救型保養，取適量敷過夜，隔天可以看到肌膚補充完養分的精神。

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關鍵字：

疫情, 保養, 速效保養

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