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WFH視訊「上半身」不能出糗　髮飾、首飾擇一當亮點氣場大勝

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▲▼ 髮飾 。（圖／公關照）

▲頭戴亞歷山卓珠蕊粉櫻寬版髮箍，顯得神采奕奕，6,000元。（圖／亞歷山卓，以下同提供）

記者陳雅韻／台北報導

台灣疫情邁入三級警戒後，不少上班族轉成Work From Home（WFH），居家辦公後視訊會議大增，為了避免予人在宅工作過於休閒、邋遢的形象，「上半身」的穿搭顯得格外重要，一件漂亮的髮飾、醒目的耳環與項鍊，就能為造型加分，也能提振精神，法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）推出多款髮箍，一戴上氣場全開，無論長短髮都能駕馭。

▲▼ 髮飾 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓水彩花影髮箍，9500元。

▲▼ 髮飾 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓蕾絲蝴蝶髮箍，5300元。

亞歷山卓髮飾盛夏主題「Jardins de Giverny」，靈感來自印象派大師莫內最鍾愛的吉維尼花園，各種花朵與睡蓮池塘的繽紛，躍上烏干紗或雪紡紗材質打造的寬版髮箍，不僅解決亂髮問題，也成為上半身穿搭亮點，或在頭髮側邊別上蕾絲蝴蝶髮夾，也同樣吸睛。

▲▼ 髮飾 。（圖／公關照）▲▼ 髮飾 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓蝶中蝶豆扣夾（左）2,700元，蕾絲蝴蝶仕女夾10公分款5,000元。

耳環、項鍊等輕珠寶也是存在感強烈的配飾，台灣品牌ARTISMI創作線條大膽的月彎寶石耳針、簡約珍珠寶石耳扣，只要單戴一邊就能展現氣勢；溫柔款則主打採用日本阿古屋海水珍珠搭配小寶石的雙層項鍊，在鎖骨處閃閃發亮，與V領上衣或襯衫完美搭配，WFH的儀式感，從選一件重點配飾開始吧！

▲▼ 髮飾 。（圖／公關照）

▲ARTISMI月彎寶石耳針非常搶眼，7,200元。（圖／ARTISMI提供，以下同）

▲▼ 髮飾 。（圖／公關照）

▲ARTISMI層次寶石珍珠雙鍊選用，11,500元。（圖／ARTISMI提供）

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關鍵字：

亞歷山卓, Alexandre de Paris, ARTISMI

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