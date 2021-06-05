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夏季「忘憂香水」盤點　讓清新暖陽氣息帶著你去旅行

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▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲夏季清爽香氣，讓人一掃悶熱感。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫在家，讓香味幫你製造點儀式感吧！以下這些香氛為你帶來森林間的暖陽氣息，舒服的香氣讓人忘卻焦慮，閉眼用心靈去旅遊！

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲TERRE D’HERMÈS 愛馬仕大地無酒精身體噴霧

愛馬仕將淡香水與噴霧完美結合，融合葡萄柚的充沛活力、香料的撼人魅力、木香的和諧美感，再添一抹打火石的香氣。清新氣爽的薄霧，保濕滋潤，一個簡單的噴灑動作，也能充滿愉悅滿足，讓因疫情關在家的你，也能好好享受保養的美好。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 香奈兒之水系列 巴黎-愛丁堡淡香水，125ml，4,980元。

以杜松果與柏樹生動鮮明的氣味為主調，再以些微薰衣草點綴，接著帶出雪松的療癒縈繞，以及香根草略帶煙燻味的泥煤香，再運用香草和白麝香為整體增添暖意。香奈兒之水系列最貼近大地與樹木，最具中性氣質的巴黎 愛丁堡淡香水就此誕生。清新涼意沁入心脾之後，溫暖療癒的香調隨後湧上，只要輕輕噴灑，就能盡情遨遊高地。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲diptyque 2021限量暖陽淡香水，100ml ，4,300元、限量暖陽髮香噴霧，30ml ，1,900元。

diptyque推出全新暖陽淡香水，這款香氛作品凝聚著夏日精華，就好像暖風將沁人心脾的花香與果樹芬芳擴散開來。暖陽淡香水包含清新的地中海盆地特色果實仙人掌果的香甜多汁果香，結合佛手柑的明亮、鳶尾花及茉莉香調的細緻，綻放出地中海式的恣意之樂。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲Gucci 煉金士花園翡冷翠香水，11,000元。

為慶祝品牌創立一百周年，Gucci 煉金士花園系列香氛家族迎來新成員 1921 翡冷翠香水。該款香氛以鮮明的橙花油為主香調，加入源自佛羅倫斯的香水檸檬果香，是一款不分性別、四季皆宜的獨特香氛。這款香水不只是向這座百年前孕育出 Gucci 的絕美之城致敬，同時延續了調香大師 Alberto Morillas 和 Gucci 創意總監 Alessandro Michele 筆下充滿想像力的魔幻故事。

關鍵字：

香水, 夏季, 盤點

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