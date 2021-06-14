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吳姍儒：練習和自己說沒關係，你的存在本來就值得青睞

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編輯／ChiNg

知名綜藝節目主持人吳姍儒可以說是新時代女性的代表，不管於求學還是主持生涯都有相當傑出、亮眼的表現，而去年也首度以「新時代女作家」的身份推出自己第一本作品《我的存在本來就職得青睞》「不合腳的鞋，總有天要脫掉」透過樸實無華的文字道出吳姍儒筆下的溫柔故事。

「 在關係中沒被好好對待，就跟穿了尺碼不符的鞋一樣，愛自己就一腳踢開吧。」

「一個人會生氣，不管表面上的原因是什麼，最終都和兩種脆弱感受有關：一是害怕未知，另一個是害怕再次受傷。」

「真正的勇敢存在脆弱之中，當願意把脆弱拿到陽光下攤開來曬一曬，就不再是想獨自爬出流沙的女孩，而是最勇於與自己面質的女人。」

「人際關係如潑墨山水，有濃淡深淺，認清是破碎後最美的重生。」

「 一張千元紙鈔就算被揉爛了，也無損它本身的價值，我們又何須為了別人莫須有的標籤與評論，影響對自己的認知？ 」

「被剝削的是你還是他？我不知道，但兩張紙黏在一起，再怎麼小心撕開都還是會留下痕跡。」

「應該劃清每個人的位置，就像漣漪一樣，圓心向外，越靠近圓心應該越是緊密。 」

「設立界線的重點並不是把不重要的人推得更遠，而是把重要的深愛的人拉得更近、抱得更緊。」

「 練習和自己說沒關係，你的存在本來就值得青睞。」

►小S：「寧可一個人寂寞，也不要亂結婚」，奉勸女生把「自我」擺第一

►桂綸鎂：不需要對世俗的評價照單全收，傾聽自己內心最真實的聲音

關鍵字：

吳姍儒, 散文, 創作, 療癒, 金句

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