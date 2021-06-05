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泫雅披白紗男友公主抱，網驚：結婚了？衣服滑落肩膀洩事業線

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記者王則絲／台北報導

韓女星泫雅於昨日晚間一連洗版Po出慶生照，與交往已逾5年的男友Dawn（金曉鐘）一起提前迎接她6月6日的30歲生日（韓國虛歲30歲，實歲28歲），只見泫雅身穿一襲純白長洋裝，挽起頭髮造型宛如披著白紗的新娘一般，Dawn也穿著白色西裝互相搭配，幸福畫面讓網友不禁懷疑：「結婚了？」

▲泫雅慶生 。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅的慶生派對。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

幾天前泫雅才替Dawn過完生日，幸福地表示：「Dawn我愛你。」緊接著馬上換Dawn與工作夥伴們為泫雅慶生，讓她感動得在直播中掉淚，並在貼文中對情同家人的朋友與工作夥伴們寫下：「雖然無法用言語表達，今天是世界上最幸福的一天，謝謝你們！我愛你們！」

▲泫雅慶生 。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅側身導致肩膀袖子滑落。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

生日派對上，泫雅與Dawn一同選穿白色主題的情侶裝，泫雅身上一襲方領公主袖洋裝，與她日常喜歡的花俏風格不同，難得正式且優雅，但她仍然沒遺落「性感小野馬」封號，一個側身袖子滑下肩膀，再秀傲人事業線。

▲泫雅慶生 。（圖／翻攝自IG）

▲一連貼出多張親吻合照，灑糖無極限。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

Dawn則是以黑襯衫搭配白色西裝套裝，成功化身白馬王子，還一把將泫雅抱起，兩人的淺金髮色與白皙肌膚讓畫面超速配，一張張親吻合照甜到爆！宛如準新娘、新郎的造型，讓許多粉絲都驚呼：「是結婚了嗎？」狂敲碗：「請原地結婚！」不過兩人手上都還未有戒指，目前應還維持著男、女朋友的關係。

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關鍵字：

泫雅, Dawn, 白紗, 結婚, 慶生

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