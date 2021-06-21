Tiffany穿超難駕馭的「綁帶高跟鞋」撞小6歲Jennie沒輸　網：我穿變粽子

記者王蓁蓁 / 台北報導

前少女時代成員Tiffany日前亮相珠寶活動，一身白色緞面洋裝，裙身開衩炸出一雙白皙美腿，加上腳踩紅色綁帶夾腳高跟鞋，畫面惹火氛圍隨之併發，瞬間辣翻粉絲們，而韓女團BLACKPINK成員Jennie早在之前就搶先演繹該雙綁帶高跟鞋，兩大女神隔空撞鞋掀起不少討論。

Tiffany出席法國珠寶品牌FRED活動，穿搭JACQUEMUS襯衫緞面洋裝，胸前領口全開襯托奢華珠寶，視線下移一雙招牌美腿更是驚艷全場，腳上Gianvito Rossi的紅色綁帶夾腳高跟鞋，顯得雙腿肌膚更加白皙，隨著綁帶纏繞巧妙彰顯Tiffany的纖瘦長腿，引來不少網友直呼：「是我就變『粽子』了」、「女神完美駕馭」。

▲BLACKPINK團員Jennie穿綁帶高跟鞋。（圖／翻攝IG@jennierubyjane）

不過該雙綁帶夾腳高跟鞋也被眼尖網友發現，Jennie曾穿搭同雙高跟鞋亮相，早在今年2月出席墨鏡品牌GENTLE MONSTE開幕活動時演繹同款，Jennie一身全黑激短裙裝造型，大方展露惹火美腿，並以黑色指甲油呼應黑色綁帶夾腳高跟鞋，照樣辣翻全場。

事實上該場墨鏡開幕活動Tiffany也有出席，被網友們點出：「當天被Jennie推銷」、「看上Jennie同款」，只見31歲Tiffany對尬25歲的Jennie完全沒在怕，許多網友們認為Tiffany造型更有女神風範，「Jennie全黑穿搭也很酷帥」、「Tiffany紅色高跟鞋皮膚更顯白」、「女神們各有千秋」。

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