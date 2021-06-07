日本超夯「手機號碼」占卜　秒看出今年是吉是凶？網：準到頭皮發麻

編輯／ChiNg 圖／翻攝自news.nestia

相信很多人都有查詢每日運勢的習慣，或是閒暇時間好奇的查詢星象解析，這些來自大自然的神秘力量總能在我們最無助的時候給予一些指引與提點，而近期日本更流行另種占卜模式以「手機末四碼的加總」來看看到底運勢是凶是吉？網友們實測後紛紛留言「也太神」。

此「手機末四碼占卜法」是由日本知名的風水占卜師Shiuma所創立的，大家只要簡單的將自己手機號碼的末四碼加總出來的數字，便能一秒知道究竟是凶多吉少還是運氣大好，不僅能超神準的替你占卜更客觀的給予最適合你的建議，難怪被奉為近期最受歡迎的占卜指標。

加總為0「凶」：最近做事總是有氣無力、無精打采，心中的願望有點不切實際、難以實現，需要再付出更多努力。

加總為1「吉」：做事情相當有幹勁且具有領導魅力並且擁有令人敬畏的創造力與野心，職場上可以勝任領導工作。

加總為2「凶」：被動的心態會影響整體運勢進而錯失良機，而優柔寡斷的個性更會扯自己後腿。

加總為3「吉」：單純天真的孩子氣是你最難能可貴的魅力，2021的你註定會備受寵愛。

加總為4「凶」：急躁與壞脾氣是你的致命傷，缺乏獨立特質的你2021必須學會這些課題。

加總為5「吉」：在團體中你一直都是位很好的聆聽者及理性的協調者，善解人意的你深受大家歡迎。

加總為6「吉」：今年對你來說就像是受到神明的私心呵護，身處第六感神準的一年當你遇到困難時不妨聆聽一下自己內心的聲音。

加總為7「吉」：獨立的你在他人眼中總是有個性且孤傲奮戰的領袖，但同時也要學會拿捏好人際方面的圓滑。

加總為8「吉」：2021對你來說是個相對平淡穩定的一年，只要確立好方向並持之以恆必能達成目標。

加總為9「凶」：今年應避免太過獨我，為人處世也建議盡量避免高調。

加總為10「凶」：對於現況感到無能為力的你今年可能會碰上許多大大小小的麻煩與困擾，若感到疲倦、孤單的時候，建議多尋求身旁親朋好友的幫助。

加總為11「吉」：2021於你而言就像是如虎添翼、事事順心，只要能以真誠待人且處事果斷、有遠見想必絕對離成功不遠。





加總為12「凶」：近期在家庭關係裡易與家人關係變淡，建議遠離貪慕虛榮的性格並放下對於生活種種不安定的情緒。

加總為13「吉」：人家說愛笑的人運氣不會差，時時把笑容掛在臉上以及極其開朗的個性就是你的秘密武器。

加總為14「凶」：面對財運較弱的一年，懂得理性理財以及耐得住性子是你必須學會的課題。

加總為15「吉」：今年的你能感受到天倫之樂的和睦，且無論是人脈、名望及財富都會盡如你意。

加總為16「吉」：擁有強烈的正義感的你是團體中大家值得信賴的對象，亦是不可或缺的領袖人物。

加總為17「吉」：2021的你將會健康且生活充實的一年，請好好珍惜。

加總為18「吉」：今年的你擁有堅韌不拔的生命力，內心富足的你肯定能開闢新機會。

加總為19「凶」：情緒化與酗酒對你來說是今年的兩大地雷，建議遇到問題時先試著處理好自己的情緒。

加總為20「凶」：2021對你來說健康層面堪憂，運氣不好沒關係，可以更腳踏實地的檢視自己。

加總為21「吉」：人緣好、受歡迎的你到哪裡都可以把才華發揮得淋漓盡致，適時的耍小聰明可以為你迎來一顆成功的生意頭腦。

加總為22「凶」：易暴躁、不耐煩的脾氣容易讓你流於貪慕虛榮，建議待人處事宜多點真誠相待。

加總為23「吉」：今年的你特別具有優秀的溝通能力及想法，肯定能帶領團隊迎向美好的未來。

加總為24「吉」：無論是財運還是貴人運都相當不錯，好好把握2021吧。

加總為25「吉」：做足充分的規劃絕對能表現出色，同時也建議多方嘗試與學習新技能，讓自己個人表現更加分。

加總為26「凶」：易陷入過度自信因而為自己產生許多不必要的麻煩，想要擺脫迷茫的狀態建議稍微謙卑一點才聽得進去他人的建議。

加總為27「凶」：個性稍顯高冷的你會讓別人認為你很難相處，加上過度批判他人導致失去重要的人事物。

加總為28「凶」：今年的健康亮起了黃燈應多加注意，此外也該學會放下過去、勇敢向前。

加總為29「吉」：擁有著崇高的自尊心與好勝心，加上今年的運勢相當不錯，使你很有機會權力與地位兼得。

加總為30「凶」：避免成為牆頭草，對於他人擁有過多的防禦心而不多方聽取意見容易判斷失誤。

加總為31「吉」：性情溫柔對於今年的你很加分，易吸引朋友們的愛護與幫助以獲得好的際遇。

加總為32「吉」：想要擁有好姻緣就把握今年吧，無論是財富還是愛情你都能雙雙獲利。

加總為33「吉」：具有魅力及領袖風範的你做事果斷且專業，在自己的領域裡必定會備受讚賞。

加總為34「凶」：今年會充斥著各種意想不到的麻煩事，建議多一事不如少一事。

加總為35「吉」：像媽媽般溫柔善解人意的你能迎來相當和睦的各種關係，在家庭裡更能相處融洽。

加總為36「凶」：易给人帶來壓迫感及蠻橫個性你要注意了，做事前務必三思避免幫倒忙。

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