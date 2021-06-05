大S、汪小菲驚爆離婚！回味大S愛情金句：你以為擔心，他就不會走嗎？

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女星大S（徐熙媛）與汪小菲今宣布離婚，且大S也透露已正在進行相關手續，消息一出令各界震驚，兩人結婚10年以來常公開放閃，還曾參加大陸綜藝《幸福三重奏》揭開夫妻私底下的甜蜜互動，但一直以來也有人不看好這段婚姻，不只是當初僅認識49天便閃婚，加上文化差異，婚後肯定是需要長時間磨合的，如今大S與汪小菲走向離婚結局，背後原因並未多說明，讓大家霧裡看花。

▲大S與汪小菲經常公開放閃。（圖／翻攝自微博）



大S曾在各種節目上分享自己的愛情觀，回味起這些霸氣金句，現在看來不禁令人覺得鼻酸：

＃「我覺得講人家是剩女，是一件很沒有禮貌的事情。如果下次再有人說我是剩女，我就會說他是人渣。」

＃「你以為擔心，他就不會走嗎？你以為懷疑，他就會愛你嗎？愛情是屬於付出愈多，失去也就愈多的東西。」

＃「所有發生的一切是無法預知的，所以我一直都抱著很隨性的心情看待人生，任何事情，就讓它默默發生吧。」

＃「如果他說愛你比海深，其實只像條水溝深，所以別聽他說，要用心感覺。」



＃「不自由的愛是必修學分，真正的愛是自由的。 ​​​​」

＃「不見棺材不掉淚，不和你分開不知道愛你。」

＃「時間長短從來都不重要，重要的是，妳知道身邊的這個人妳想跟他生小孩、過一輩子。」

＃「女人不管如何一定要抽空去做自己喜歡的事情，才可以為自己找到平衡。」

＃「幸福，是要付出努力和代價的，世上根本沒有所謂的人生勝利組，背後的拼搏，不想說，只是想留給大家一個希望。」