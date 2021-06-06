小S坦言愛不動許老三　獨寵老大，連婆婆在旁邊都看不下去

▲小S大女兒星路順遂，已拿下不少代言。（圖／IG/elephantdee，以下同）

編輯 / Amber

小S和徐媽聯手主持的播客節目《老娘的老娘》總是掀起話題，最新一集主題聊到多娃家庭，小S和徐媽各別生了3個女兒，討論到底愛誰比較多，會不會有偏心問題，徐媽直指小S偏心老大，讓她當場回不了話。

育有三女的小S直接在節目中問徐媽，你覺得我是偏心的媽媽嗎？徐媽直言：我覺得你有排擠某一個孩子，她立刻招認3個女兒中最偏心老大許曦文，接著解釋因為自己是頭一次當媽，她是第一個孩子，長相又是我最愛的單眼皮、腫腫嘴，真的愛她到不行。

就連生了老二徐韶恩之後，還是獨寵老大，就連婆婆都看不下去，婆婆也說：我覺得你們夫妻好偏心，每天都是帶老大到哪裡到哪裡，小S也坦言許老三出生後，才發現自己已經愛不動。

小S回憶在許老三2、3歲時，有次請女兒挑一本故事書給她念，結果許老三拿了一本親子旅遊書，這舉動讓她當場泛淚，她覺得對小女兒內疚，就是因為以前很少帶許老三出去玩，另一方面發現自己用了太多愛在老大、老二，她說我自己知道是我覺得累了，孩子一多真的很容易會面臨到這問題。

小S收起愧疚，也對像她一樣多孩子的父母喊話，每個人難免都會偏心，千萬別因為這件事情太責備自己，只要從現在開始就是好好愛你的每一個孩子，好好陪伴，聽他們說話，這樣就夠了。