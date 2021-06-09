太妍罕見擠胸「壞壞視角」太犯規！　害TWICE成員撞衫慘踢鐵板

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韓女星太妍日前於IG上傳一組美照，身穿出自LOUIS VUITTON的平口細肩連身裙，竟難得用超犯規的「壞壞視角」出鏡，側身秀出胸前陰影引起粉絲瘋狂，比身上的手袋還更搶鏡，而TWICE成員娜璉也湊巧穿上了同款洋裝拍攝雜誌，不過面對強勁的敵手，娜璉這回可說是踢到鐵板，網友們一面倒：「太妍更好看。」

太妍今年雖然已經32歲了，但是因為童顏臉蛋以及保持如同少女般澎潤的牛奶肌膚，總是能達到逆齡效果，她平時較少以強調性感、女人味的造型亮相，日常私服大多是街頭風、中性俐落風或是甜美少女感，但是就像她上《驚人的星期六》節目，經常駕馭起特殊主題服裝也很有一套。

這次太妍罕見選穿了凸顯身材的小洋裝，LOUIS VUITTON 的漸層LOGO大膽醒目，絲緞光澤感則是帶出女人味的關鍵，只見太妍一個側身恰好擠出胸前深溝，讓粉絲大飽眼福：「太妍姐姐太性感了」、「so hot」、「身材好好！」

再看到娜璉在拍攝雜誌畫報時穿上同一款洋裝，雖然娜璉的好身材經常在舞台上不吝嗇展露，也是眾所皆知的，不過這次與太妍撞衫可說是踢到鐵板，同樣洋裝在她身上更多的是可愛的氛圍，網友也認為似乎沒有撐起服裝的氣場：「太妍比較好看。」

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