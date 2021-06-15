說．流行／香奈兒外套、HERMES包　細數此生你最該投資的3件黑色單品

記者王蓁蓁 / 專題報導

歷久不衰的經典「黑色」，在各大精品品牌中，扮演著舉無輕重的角色，例如香奈兒女士在黑色象徵傭人、葬禮服飾的1920年代，大膽以一套「小黑洋裝」彰顯女性的自我魅力，並寫下至理名言：「黑色是永恆的經典，在它旁邊，其他顏色都索然無味。」迪奧先生也曾在個人著作《時尚小辭典》中提到：「我可以整整寫一本書來描繪關於黑色的一切。」展現他對於黑色的迷戀。

《ETFASHION》說・流行，帶你細數幾件不能不知道、永恆不敗的「黑色」經典單品。

＃CHANEL小黑外套





▲香奈兒小黑外套至誕生以來不斷被注入全新樣貌，就連男神GD也是粉絲。（圖 / 翻攝IG@chanel、CHANEL官網）

若說香奈兒女士用黑色重新定義女性，結合了同樣代表著自由、女性解放的斜紋軟呢外套——香奈兒小黑外套，寬鬆俐落的剪裁、提升舒適度的柔軟面料，以及香奈兒女士最在乎的實穿性：「一套衣服的優雅之處，正是在於其動靜皆宜的舒適感。」香奈兒小黑外套不僅是一件單純的服飾，更呼應了品牌渴望讓女性不受拘束，仍能展現優雅魅力。

香奈兒小黑外套在老佛爺Karl Lagerfeld（卡爾拉格斐）接手品牌後，締造無數個精彩瞬間，成為時尚圈永恆經典的單品之ㄧ，低調但辨識度高，更被視為女孩們衣櫥必備的夢幻逸品，Karl說：「有些東西永遠不會退流行，牛仔褲、白襯衫，和一件香奈兒外套」。

＃HERMES So Black系列

▲2010年，HERMES推出全黑的「So Black」系列，引發相當話題。（圖 / 翻攝Joli Closet官網）

一包難求的HERMES（愛馬仕），曾在2010年推出全黑的「So Black」系列，掀起酷帥的黑色狂潮引來時尚迷們瘋搶，由當時的創意總監Jean Paul Gaultier操刀，大膽將經典Birkin柏金包、Kelly凱莉包從包身到金屬細節全都「塗黑」，有「時尚頑童」之稱的他更是一路黑到底，就連品牌經典的招牌「HERMES橘」包裝也全部被染黑，呼應So Black系列全黑包款。

▲就連品牌經典的招牌「HERMES橘」包裝也全部被染黑。（圖 / 翻攝Joli Closet官網）

紅極一時的「So Black」全黑系列卻只推出了一季就不再生產，讓原先就珍稀的HERMES包款，搶手指數達到破表，So Black全黑系列更被時尚迷們視為夢幻收藏品。

＃DIOR Ultra Black / Uber Black系列

▲DIOR Ultra Black「極致霧黑系列」，一口氣將人氣包款一次「黑化」。（圖 / 品牌提供、翻攝品牌官網）

DIOR現任創意總監Maria Grazia Chiuri 於2019年用純粹的黑色調，打造Ultra Black「極致霧黑系列」，承襲迪奧先生對黑色的迷戀，以柔霧的啞光效果處理小黑牛皮，讓經典包款在極簡輪廓中達到低奢的高級感，包括夯包Lady Dior黛妃包、Dior Saddle馬鞍包、Diorama鍊帶包......就連包款金屬細節也不放過，帶來絕美的極致黑狂潮。

▲DIOR本季早秋Uber Black系列，即率性與優雅於一身，隨時都迷人的毫不費力。（圖 / 品牌提供）

2021早秋，DIOR延續這股獨領風騷的暗黑美學，再度推出全新Uber Black系列，一口氣增添了Dior Caro 翻蓋包、30 Montaigne 翻蓋包以及 Dior Bobby 肩背包等明星包款，除了延續Ultra Black的霧面皮革之外，更帶來前衛的全新黑漆亮面材質，金屬配飾染上了鐵霧灰色與鍍鈦金屬，Uber Black系列包款遊走在優雅與率性之間，背上身隨時都迷人。





▲韓女星Jessica也搶先演繹Lady Dior黑色釕金屬包款。（圖 / 品牌提供）

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