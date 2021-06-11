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海綿寶寶、派大星化妝粉撲就是本人！迷你版「莎莉腮紅」2色都美必收

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編輯／ChiNg

許多人都愛的卡通海綿寶寶竟然也跨界與美妝品牌Wet n Wild合作了，一口氣推出許多單品無論是眼影盤、化妝海綿還是清潔墊全部都換上了海綿寶寶與朋友們的包裝，整個海底世界的角色們都要來大鬧你的化妝包，既幽默又具有童心的設計簡直是太無釐頭、太可愛了。

▲▼海綿寶寶聯名彩妝。（圖／翻攝自小紅書＠Janicekidd）

▲海綿寶寶跨界與美妝品牌Wet n Wild合作。（圖／翻攝自小紅書＠Janicekidd，下同）

此系列最療癒人心的想必是這顆「化妝海綿」設計為海綿寶寶的輪廓樣貌且採以黃色調簡直就是本人！除此之外也同步推出了章魚哥及派大星，滿臉厭世的章魚哥搭配開懷大笑的派大星成了最佳的對比寫照，讓人看了不禁懷念起卡通劇情；而「清潔墊」的部分則是設計為精神食物「美味蟹堡」的樣貌，這個由兩層麵包、漢堡排以及蔬菜組合而成的美味蟹堡可謂海綿寶寶的靈魂配件，少了它就不完整了，使用如此可愛的清潔墊想必再懶也會好好卸妝。

▲▼海綿寶寶聯名彩妝。（圖／翻攝自小紅書＠Janicekidd）

▲▼海綿寶寶聯名彩妝。（圖／翻攝自小紅書＠Janicekidd）

零負評的韓國開價彩妝品牌ROMAND一直以來都以親民的價格大受歡迎，而這次則是與同樣高人氣的LINE FRIENDS攜手推出聯名商品系列，無論是眼影盤、唇釉還是腮紅等熱銷商品應有盡有通通換上了萌萌的熊大與莎莉包裝，可愛指數破表讓大家直接買到剁手手。

此次聯名系列包含了ROMAND超人氣的「果汁唇釉系列」一口氣推出五種熱賣色號，分別是06號FIGFIG、07號JUJUBE、12號CHERRY BOMB、13號EAT DOTORI以及20號DARK COCONUT這五款最適合夏天的水潤色調既保濕又顯白，且外包裝皆佈滿了熊大跟莎莉的手繪圖樣，如此輕巧可愛的唇釉小資女們絕對不能錯過。

除了果汁唇釉之外，同樣備受歡迎的「腮紅系列」與「四色眼影盤」此次也同步推出，透明的腮紅盒顯得格外的簡約舒適給人一種小清新的感覺，再加上彩色的莎莉圖樣更是可愛誘人，腮紅系列共推出色調03的BLUEBURRY CHIP以及07的NEW PEAR CHIP讓大家依自己的需求以及喜好把腮紅刷好刷滿。

另外四色眼影盤的部分則是把莎莉的大頭圖樣設計為正方形的中心，不得不說實在是非常療癒光看就讓人融化，眼影盒亦推出了三款熱門色調無論你喜歡春意盎然的粉嫩色系還是溫暖舒適的大地色系通通都有，趕快手刀把它們通通帶回家吧。

若喜歡可愛的聯名彩妝，那麼同樣不能錯過這款由品牌蘭蔻與Hello Kitty合作推出的夏季限定款保濕化妝水，直接把許多女孩的「本命化妝水」搖身變成了立體版的粉嫩Kitty造型，絕對是最富少女心的設計；由蜂蜜以及甜杏仁萃取精華製造而成的溫和保濕化妝水能輕鬆的幫你鎖住肌膚裡的水分，即便是敏感肌也不避擔心乾燥以及過敏反應，肯定是最溫柔呵護你的選擇。

▲▼蘭蔻X Hello Kitty。（圖／翻攝自小紅書）

▲蘭蔻與Hello Kitty合作。（圖／翻攝自小紅書＠紫霞仙子）

這款的造型設計簡直是太高調浮誇，把整隻3D的Kitty公仔放置在瓶蓋頂部非常夢幻，且同步推出衝浪Kitty以及游泳Kitty兩款樣式讓人選擇障礙大爆發好想一次通通帶回家，若化妝水用完了捨不得丟掉也可以把上面的立體公仔瓶蓋拆下來作為收藏，絕對是集顏值與實用於一身的最佳典範。

▲▼蘭蔻X Hello Kitty。（圖／翻攝自小紅書）

▲目前此系列Kitty限定款保濕化妝水僅販售於天貓蘭蔻旗艦店，台灣的朋友若喜歡的話趕緊敲碗期待它早日在台灣上架吧。（圖／翻攝自小紅書＠甜仇）

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關鍵字：

卡通, 彩妝, 聯名, 熊大, 蘭蔻, 莎莉

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