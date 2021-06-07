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超模KK馬甲裝火辣指數爆表　車內集乳傲秀「媽媽人生」

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▲▼超模KK 。（圖／翻攝karliekloss IG）

▲卡莉克勞斯升格當媽媽後第一次參加晚宴活動，馬甲造型火辣。（圖／翻攝karliekloss IG）

記者陳雅韻／台北報導

28歲美國超模卡莉克勞斯（Karlie Kloss，簡稱KK）今年3月11日生下與企業家老公Joshua Kushner的寶貝兒子Levi Joseph，升格當媽媽的首場晚宴，她獻給酒商於紐約植物園（New York Botanical Garden）舉辦的雞尾酒派對，以白色深V馬甲搭配黑色西裝褲亮相，火辣指數破表，她更大方分享在汽車後座使用集乳器的照片，驕傲秀「媽媽人生」。

▲▼超模KK 。（圖／翻攝karliekloss IG）

▲卡莉克勞斯大方分享在汽車後座使用集乳器的模樣。（圖／翻攝karliekloss IG）

卡莉克勞斯產後近3個月，首度出席晚宴穿上馬甲，展現已恢復產前的魔鬼身材，但她的用意不僅於此，由於出席活動時間漫長，馬甲其實更方便她哺乳，直接在車內後座拉下馬甲即可使用集乳器，在工作與媽媽人生之間取得平衡。

▲▼超模KK 。（圖／翻攝karliekloss IG）

▲卡莉克勞斯3月喜迎第一個孩子Levi Joseph。（圖／翻攝karliekloss IG）

目前紐約植物園正舉辦「圓點女王」日本藝術家草間彌生的《KUSAMA：COSMIC NATURE》特展，展出「跳舞南瓜（Dancing Pumpkin）」、「我想飛向宇宙（I want to fly to the universe）」等作品，身高188公分的卡莉克勞斯不忘把握機會與大作合影，網友驚呼「腿長到不科學」。

▲▼超模KK 。（圖／翻攝karliekloss IG）

▲卡莉克勞斯在紐約植物園中的藝術家草間彌生作品前留影。。（圖／翻攝karliekloss IG）

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