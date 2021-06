超模KK馬甲裝火辣指數爆表　車內集乳傲秀「媽媽人生」

▲卡莉克勞斯升格當媽媽後第一次參加晚宴活動,馬甲造型火辣。(圖/翻攝karliekloss IG)

記者陳雅韻/台北報導

28歲美國超模卡莉克勞斯(Karlie Kloss,簡稱KK)今年3月11日生下與企業家老公Joshua Kushner的寶貝兒子Levi Joseph,升格當媽媽的首場晚宴,她獻給酒商於紐約植物園(New York Botanical Garden)舉辦的雞尾酒派對,以白色深V馬甲搭配黑色西裝褲亮相,火辣指數破表,她更大方分享在汽車後座使用集乳器的照片,驕傲秀「媽媽人生」。

▲卡莉克勞斯大方分享在汽車後座使用集乳器的模樣。(圖/翻攝karliekloss IG)

卡莉克勞斯產後近3個月,首度出席晚宴穿上馬甲,展現已恢復產前的魔鬼身材,但她的用意不僅於此,由於出席活動時間漫長,馬甲其實更方便她哺乳,直接在車內後座拉下馬甲即可使用集乳器,在工作與媽媽人生之間取得平衡。

▲卡莉克勞斯3月喜迎第一個孩子Levi Joseph。(圖/翻攝karliekloss IG)

目前紐約植物園正舉辦「圓點女王」日本藝術家草間彌生的《KUSAMA:COSMIC NATURE》特展,展出「跳舞南瓜(Dancing Pumpkin)」、「我想飛向宇宙(I want to fly to the universe)」等作品,身高188公分的卡莉克勞斯不忘把握機會與大作合影,網友驚呼「腿長到不科學」。

▲卡莉克勞斯在紐約植物園中的藝術家草間彌生作品前留影。。(圖/翻攝karliekloss IG)

