三款造型糖果根本嘴饞救星！一袋「愛心小熊軟糖」解決不了，那就兩袋

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人家說「沒有一袋零食解決不了的事情，如果有，那就兩袋」在家防疫一但無聊就會嘴饞想找東西往嘴巴塞，美好的食物絕對能趕走不美好的心情，而可愛療癒的食物更是能為煩悶的生活增添樂趣，下面推薦三款超療癒可愛的零嘴保證甜進你心。

＃愛心小熊軟糖

小熊軟糖可以說是大家共同的童年回憶了，滿滿一包五顏六色的QQ小熊光看就被治癒了，何況是這款由德國糖果品牌NASCHLABOR推出的「愛心果汁小熊軟糖」軟萌指數直接破表未免太犯規！一隻隻手捧著愛心的小熊讓人看了怎麼捨得吃，不管是覆盆子、鳳梨還是青蘋果口味通通都有，除了視覺上超滿足以外各種果汁風味在嘴裡炸開的滋味也讓味蕾感到好幸福。

享受美味的同時大家也不必擔心，此款愛心果汁小熊軟糖完全沒有添加任何人工色素，每一款都含有20%至40%的果汁含量打造出Q彈多汁的口感，加上本身的水果香簡直是太享受，若有選擇障礙不知道該挑選哪一個口味時不妨試試混合口味的包裝，像是熱帶水果款或是莓果派對款都很推薦，另外也有純愛心形狀也很受歡迎，丟進購物車就要趕快手刀結帳。

＃高級牛肉糖果

若喜歡吃糖果的人千萬不要錯過這款，來自西班牙的品牌PAPABUBBLE近日以日本頂級牛肉為靈感於日本推出這款「高級牛肉糖果」光看外表簡直就跟真的牛肉一樣讓人口水直流，實在是不得不讚嘆職人們的精湛手藝，無論是肉的色澤還是油花通通都模仿得惟妙惟肖，可以說是100％還原到了糖果上。

▲高級牛肉糖果（圖／翻攝自otakei.otakuma.net，下同）

如此「高仿」的外型大家千萬不要一個恍神就把它丟進火鍋裡煮，身為高級牛肉糖果它不需冷凍也不需要煮熟拆封即可享用，且外包裝亦採以與高級牛肉極相似的模樣，分為桐箱款以及超市包裝款兩種樣式，前者適合拿來送禮後者則可是以保鮮膜加上保麗龍底的包裝呈現，像極了生鮮肉品非常有趣。

＃魚兒造型棉花糖

日本的職人精神與巧手總是能帶給我們無限驚喜，而近日於推特爆紅的便是這款「魚兒造型棉花糖」即便不是中秋節也能幫大家圓烤肉的夢，以竹籤串起的魚兒造型棉花糖逼真到就好像剛從烤網上拿下來一樣，不僅吃得開心還充滿樂趣肯定能幫大家解解悶。

這款討論度極高的創意零嘴深受網友們喜愛紛紛急著搶購，且外包裝非常簡約有質感不管要作為送禮的選擇還是自己留著享用都非常適合，可惜的是目前僅於實體店面開放訂購因此台灣的朋友若喜歡的話可能只能先耐心等待了，希望官網早日推出網路訂購讓大家圓夢。

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