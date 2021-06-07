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愛馬仕這只錶紅了30年　美鑽船錨圖案洩設計靈感

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▲▼香奈兒,愛馬仕 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Cape Cod Chaine d’ ancre腕錶大尺寸款，609,800元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermes）1991年誕生的Cape Cod腕錶，擁有「長方形中的正方形」獨特造型，發想自Robert Dumas於1938年創作的「錨鍊」鍊節切成一半，然後組合兩個各半的鍊節而成。今年新款Cape Cod Chaine d’ ancre腕錶，在經過噴砂、鍍金和上漆處理的銀灰色玻璃火山岩銀曜石上，呈現鑲嵌美鑽的船錨圖案，耀眼且優雅。

▲▼香奈兒,愛馬仕 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Cape Cod Chaine d’ ancre 腕錶小尺寸款，497,800元。

Cape Cod Chaine d’ ancre腕錶共有兩種尺寸，錶徑29 x 29毫米的大型款玫瑰金錶殼鑲嵌52顆美鑽，其面盤有181顆鑽石排出交扣錨鍊圖案；愛馬仕同時推出23 x 23 毫米的秀氣款，分別有精鋼錶殼搭銀曜石面盤，以及玫瑰金錶殼配噴砂漆面金色面盤等2款。

▲▼香奈兒,愛馬仕 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量55只的Boy∙Friend Electro腕錶未定價。（圖／香奈兒提供）

致敬傳統外，香奈兒（CHANEL）則向年輕族群靠攏，推出汲取自電子音樂文化的Electro 限定腕錶系列，為旗下J12、Première、Boy∙Friend、Code Coco腕錶換上電子音樂符碼新裝，當中Boy∙Friend黑色面盤以鑽石鋪排出馬賽克機器人圖騰，正是受到90年代電子藝術圖像的啟發，而黑色錶帶內襯特別採螢光粉紅設計，呼應電子樂的歡樂氣氛。

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關鍵字：

愛馬仕, Hermes, CHANEL, 香奈兒

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