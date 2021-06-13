3款高顏值小家電網友激推！萊恩小冰箱還能放音樂、小小兵果汁機超實用

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居家防疫把你悶壞了嗎？不如著手佈置居家環境吧，漂亮舒適的氛圍不但能迎來好心情更能提升生活品質，讓你無論是在家遠距上課還是上班都能效率大進步，下面推薦三款網友激推的高顏值小家電，講究生活美學的你肯定不能錯過。

＃小小兵果汁機

相信很多人剛起床都沒什麼胃口，不如把蔬菜跟水果打成果汁當做早餐吧，日本品牌麗克特推出這款「小小兵限定款果汁機」整台果汁機採以小小兵鮮明的代表色藍與黃對比組合而成，再搭配可愛的圖樣根本就是小小兵本人，無論是杯蓋還是專屬杯套也都具有小小兵設計既療癒又方便，簡直就是新一代的得意防疫助手。

▲小小兵果汁機（圖／翻攝自prtimes.jp，下同）

而果汁機本身除了製作果汁以外還能將冷凍水果和碎冰打碎，不管你是想做湯品還是甜點、冰沙都非常簡單便利，或是有在健身的人也能用它來幫你打出完美的高蛋白飲料，所有需求一鍵按下輕鬆搞定。

＃萊恩小冰箱

繼先前推出UV殺菌無線充電器之後這次韓國超人氣卡通Kakao Friends再度推出「萊恩小冰箱」超Q萌的萊恩本人直接變身成一台小冰箱進駐家中，不管是果汁、牛奶還是各式各樣的食物只要交給萊恩通通沒問題，除了療癒的外觀造型以外，這台被稱作「最萬能的小冰箱」不是沒有原因的，罕見地具備了UV殺菌功能，只要把物品放在殺菌架上等待五分鐘便可完成消毒，回家之後就把手機、錢包跟耳機交給萊恩來處理吧。

▲萊恩小冰箱（圖／翻攝自tore.kakaofriends.com，下同）

另外，讓大家更意想不到的是它還能作為藍芽音響來使用，與手機完成連接後就能透過小冰箱來播放音樂，不仔細看還以為是萊恩在唱歌是不是超可愛呢！而容量上則是31L的超大空間設計，顧及顏值的同時當然不能忘了實用性，且冷藏溫度由3度至16度可讓大家自行調整，未免也太方便簡直就是最少女的小冰箱。

＃皮卡丘夜燈

不僅要提升廚房的顏值，近期長時間待的房間更要充滿儀式感，這款由韓國推出的期間限定「皮卡丘夜燈」絕對讓你秒融化，外觀打造成皮卡丘睡姿模樣，呼呼大睡的呆萌外觀馬上在網上掀起網友熱議，許多網友紛紛留言「看了我都睏了」、「也太可愛」

不僅能在夜晚使用，傍晚時也能放在書桌當作小檯燈，這款造型夜燈老少通吃，不管學生還是上班族肯定都會愛不釋手。

▲皮卡丘夜燈（圖／翻攝自toyboomer.com）

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