fb ig video ETtoday search mobile

3款高顏值小家電網友激推！萊恩小冰箱還能放音樂、小小兵果汁機超實用

>

編輯／ChiNg

居家防疫把你悶壞了嗎？不如著手佈置居家環境吧，漂亮舒適的氛圍不但能迎來好心情更能提升生活品質，讓你無論是在家遠距上課還是上班都能效率大進步，下面推薦三款網友激推的高顏值小家電，講究生活美學的你肯定不能錯過。

＃小小兵果汁機

相信很多人剛起床都沒什麼胃口，不如把蔬菜跟水果打成果汁當做早餐吧，日本品牌麗克特推出這款「小小兵限定款果汁機」整台果汁機採以小小兵鮮明的代表色藍與黃對比組合而成，再搭配可愛的圖樣根本就是小小兵本人，無論是杯蓋還是專屬杯套也都具有小小兵設計既療癒又方便，簡直就是新一代的得意防疫助手。

▲▼小小兵果汁機。（圖／翻攝自prtimes.jp）

▲小小兵果汁機（圖／翻攝自prtimes.jp，下同）

而果汁機本身除了製作果汁以外還能將冷凍水果和碎冰打碎，不管你是想做湯品還是甜點、冰沙都非常簡單便利，或是有在健身的人也能用它來幫你打出完美的高蛋白飲料，所有需求一鍵按下輕鬆搞定。

▲▼小小兵果汁機。（圖／翻攝自prtimes.jp）

▲▼小小兵果汁機。（圖／翻攝自prtimes.jp）

＃萊恩小冰箱

繼先前推出UV殺菌無線充電器之後這次韓國超人氣卡通Kakao Friends再度推出「萊恩小冰箱」超Q萌的萊恩本人直接變身成一台小冰箱進駐家中，不管是果汁、牛奶還是各式各樣的食物只要交給萊恩通通沒問題，除了療癒的外觀造型以外，這台被稱作「最萬能的小冰箱」不是沒有原因的，罕見地具備了UV殺菌功能，只要把物品放在殺菌架上等待五分鐘便可完成消毒，回家之後就把手機、錢包跟耳機交給萊恩來處理吧。

▲萊恩小冰箱。（圖／翻攝自tore.kakaofriends.com）

▲萊恩小冰箱。（圖／翻攝自tore.kakaofriends.com）

▲萊恩小冰箱（圖／翻攝自tore.kakaofriends.com，下同）

另外，讓大家更意想不到的是它還能作為藍芽音響來使用，與手機完成連接後就能透過小冰箱來播放音樂，不仔細看還以為是萊恩在唱歌是不是超可愛呢！而容量上則是31L的超大空間設計，顧及顏值的同時當然不能忘了實用性，且冷藏溫度由3度至16度可讓大家自行調整，未免也太方便簡直就是最少女的小冰箱。

▲萊恩小冰箱。（圖／翻攝自tore.kakaofriends.com）

▲萊恩小冰箱。（圖／翻攝自tore.kakaofriends.com）

＃皮卡丘夜燈

不僅要提升廚房的顏值，近期長時間待的房間更要充滿儀式感，這款由韓國推出的期間限定「皮卡丘夜燈」絕對讓你秒融化，外觀打造成皮卡丘睡姿模樣，呼呼大睡的呆萌外觀馬上在網上掀起網友熱議，許多網友紛紛留言「看了我都睏了」、「也太可愛」

不僅能在夜晚使用，傍晚時也能放在書桌當作小檯燈，這款造型夜燈老少通吃，不管學生還是上班族肯定都會愛不釋手。

▲▼ 皮卡丘夜燈。（圖／翻攝自toyboomer.com）

▲皮卡丘夜燈（圖／翻攝自toyboomer.com）

►「倉鼠收納包」肉肉臉擠一坨超Q萌　瑪利歐露營小物在家也可以野餐

►在家做「食物模型」打發時間！握壽司、章魚燒完成後好想咬一口

關鍵字：

家電, 卡通, 聯名, 萊恩, 小小兵, 皮卡丘

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

端午節陽氣最盛！「六大禁忌」千萬不要做

端午節陽氣最盛！「六大禁忌」千萬不要做

待在家也要保持體態！10款「健身小物」輕便好收納　百元價必下單

待在家也要保持體態！10款「健身小物」輕便好收納　百元價必下單

迪麗熱巴「高調撞衫」老闆楊冪！互尬美腿再傳不合　網：尷尬了

迪麗熱巴「高調撞衫」老闆楊冪！互尬美腿再傳不合　網：尷尬了

皮膚科醫師教「正確洗臉5大關鍵」！光第一步就有90%的人都做錯 《我的室友是九尾狐》惠利穿搭行頭太驚人！Loewe、Burberry都背出場 周冬雨「高麗菜禮服」稱霸紅毯！　紙片人體態腰間挖空網看傻 「二手」BTS麥當勞包裝、雞塊炒賣近3萬元！吃完不丟　網驚：有人買？ 「日本第一美魔女」52歲肌膚比大學生還好！每日必做「凍齡刮痧法」公開 就得繞著他轉！「公主病」星座Top 5，冠軍「超隱性」讓人猜不出 沛納海潛水錶搭西裝也好看　錶帶自由換像戴新錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面