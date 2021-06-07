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怕胖挑這款！營養師傳授「吃粽不發胖」5秘訣，斷開罪惡感

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▲吃粽子不發胖。（圖／Pixaby）

▲粽子很美味，但高熱量總讓人又愛又恨。（圖／Pixabay、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

端午節即將到來，想吃又怕罪惡感，究竟要怎麼吃才不會胖呢？營養師夏子雯在臉書專頁分享5招「吃粽不增重」，愛美女生現在就趕快學起來！

#選擇清爽的南部粽

南部粽和北部粽，大家各有所好，營養師夏子雯分享，南部粽是以水煮方式煮熟糯米，口味清淡且熱量較低，一顆約450大卡，而北部粽多用豬油爆香拌炒，油量多所以熱量自然高，一顆約550大卡。

▲▼吃粽子不發胖。（圖／Unsplash）

#替換健康低脂的食材

坊間不少健康粽，會用全榖雜糧（(如薏仁、小米、藜麥等)，取代部分糯米，或是以瘦肉取代五花肉，夏子雯提醒，若能加入一些黑木耳、乾香菇增加膳食纖維，才不容易「胃堵堵」不舒服喔！

#挑越小顆越好

既然不想胖，當然粽子挑越小顆的越好，小顆粽子代表糯米份量少，熱量也較低，她提醒一顆正常大小的粽子約等於一碗飯的澱粉量，沒包餡的鹼粽熱量約等於半碗飯。

▲▼吃粽子不發胖。（圖／Unsplash）

#搭配足量的蔬菜

粽子內的主成分是糯米，屬於高升糖指數(高GI值)的食物，容易影響飯後血糖，而且糯米不易消化，容易引起腸胃不適，即便作為正餐，建議要搭配至少1碗滿滿的當季蔬菜，幫助延緩血糖上升的速度，也能補充膳食纖維，促進腸胃蠕動。

#一天上限一顆

粽子配料如有調味過(像鹹蛋、滷肉、蝦米)，就要少沾甜辣醬或辣椒醬，來減少鈉量攝取，而鹼粽則要少淋果糖或蜂蜜喔！夏子雯也貼心提醒吃飽後不要馬上坐著，站著活動走走路，促進消化。

▲▼吃粽子不發胖。（圖／翻攝自FB）

▲營養師夏子雯教你怎麼吃粽不發胖。（圖／翻攝自FB/夏子雯 -貼近你的生活營養師）

關鍵字：

營養師夏子雯, 粽子, 不發胖, 秘訣

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