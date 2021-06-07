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難怪痘痘好不了！皮膚科醫師曝「容易冒痘」3種食物：奶茶超NG

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▲▼容易長痘別吃的3種食物。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師建議容易長痘痘的人，最好少吃3類容易致痘食物。（圖／翻攝IG@yubi_190、@ichi__da）

記者張毓容／台北報導

長痘痘不是年輕人的專利，許多人都深受粉刺痘痘困擾，就算認真做好清潔、抗痘保養，痘痘還是一天到晚冒不停，問題到底出在哪？就有皮膚科醫師指出，問題可能就出在你每天吃的食物中！像是油炸類、高糖分食物、甚至被視為健康食物的牛奶都是易致痘的3大類食物，醫師建議痘痘肌、易冒痘的人最好別吃這3種食物，以避免加重痘痘危機。

▲奶茶是冒痘兇手？痘肌別吃3種食物 。（圖／翻攝IG）

▲油炸類食物會促使油脂分泌量增多。（圖／翻攝IG@1993kg）

1.油炸類食物

油炸食物含有很多三酸甘油酯，三酸甘油酯在痤瘡丙酸桿菌的作用下會形成過多的游離脂肪酸，從而加重痘痘狀況。所以易長痘的人，最好盡量別吃炸雞、薯條等油炸食品。

2.牛奶

雖然很多人早上都有喝牛奶的習慣，但其實牛奶對於容易長痘的肌膚來說很不友善，因為牛奶裡也含有IGF-1生長因子，且牛奶所含的一些酪蛋白和乳清蛋白也會產生 IGF-1和胰島素，所以常長痘痘的人盡量少喝牛奶。

別以為脫脂牛奶就可以，有研究證明，脫脂牛奶對加重痤瘡狀態的影響比正常牛奶更嚴重，所以不論是一般牛奶還是脫脂牛奶，都盡量不要喝多。

▲奶茶是冒痘兇手？痘肌別吃3種食物 。（圖／翻攝IG）

▲攝取過多糖分會導致痘痘、毛孔堵塞更嚴重。（圖／翻攝IG@yubi_190）

3.高糖分食物

有痘痘困擾的人最好避吃或是盡量少吃像是巧克力、蛋糕點心或是含糖飲料等含有高糖份的食物，因為當人體攝入過多糖分時，體內為了降低血糖會分泌胰島素，分泌胰島素的同時也會分泌一種簡稱「IGF-1」的生長因子，這種生長因子會促使體內雄性激素升高，就會使臉部和身體出油量增加，導致痘痘狀況惡化，也會讓毛孔堵塞更嚴重，進而增加冒痘機會。

除了盡量避吃上述3類食物，醫師也建議平時可多吃蔬菜水果，對痘痘肌也有幫助。蔬菜水果含有大量維生素，可幫助減輕皮膚炎症，且多補充水分，也能幫助維持肌膚平衡。

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肌膚保養, 保養, 痘痘, 青春痘, 冒痘, 長痘, 原因, 飲食, 避吃, 食物, 戒口, 皮膚科醫師, 醫生

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