玄彬拍照皺眉摸唇、溫柔眼神太犯規　網：孫藝珍不嫁、我嫁！

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝IG@vast.ent

韓男星玄彬近日頻頻傳出婚事將近，引來大批粉絲們興奮直呼「快把孫藝珍娶回家」、「迫降CP成真」，即使名草有主，人氣依舊勢不可擋，最近珠寶品牌周大福攜手玄彬推出「玄彬925」聯名系列，並陸續釋出多組帥出天際的大片照，只見玄彬時而放下瀏海，露出溫柔眼神 ; 時而抓起油頭造型耍Man，張張都讓人想右鍵儲存收藏。

▲玄彬出鏡「玄彬925」聯名系列形象大片，皺眉動作帥氣逼人。

玄彬暨出演火熱韓劇《愛的迫降》後，除了廣告與代言活動，鮮少有影視作品，不過近期頻頻被傳出將與孫藝珍攜手步入禮堂，雖然未經證實，但作為演藝圈最受矚目的情侶，彷彿韓劇般的夢幻情節令不少粉絲十分期待。

這次玄彬與香港珠寶品牌周大福合作「玄彬925」聯名系列，以慵懶的居家氛圍出鏡形象大片，玄彬先是放下瀏海蓋住額頭，隨興擺出幾個皺眉Pose就帥氣逼人，摸唇動作更是惹來粉絲們心花怒放，直呼：「孫藝珍不嫁、我嫁！」

▲玄彬用高領毛衣、與油頭造型耍Man演繹珠寶。

下一個鏡頭玄彬換上高領毛衣，用油頭造型耍Man演繹珠寶，雖然嘴角並未上揚，但畫面中他的溫柔眼神瞬間融化少女們的心，讓人不得不小鹿亂撞。

▲玄彬在與運動品牌UNDER AUMOUR的合作拍攝罕見蓄鬍。

除此之外玄彬也在與運動品牌UNDER AUMOUR的合作拍攝中，罕見蓄鬍，並脫下保守的高領、西裝造型，換穿運動背心炸出他精壯結實的手臂肌肉，影片中玄彬以拳擊動作快速出拳，展現健壯體態與肌肉線條，各種帥氣角度一覽無遺，養眼畫面也讓粉絲們大飽眼福。

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