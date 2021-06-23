Jessica格紋裙心機開衩露「腿根」　對尬閨蜜Irene Kim「下半身失蹤」

記者王蓁蓁 / 台北報導

前少女時代成員Jessica與韓國人氣KOL Irene Kim兩人私下好交情人盡皆知，近日她們攜手同框DIOR夏季膠囊系列Dioriviera活動，默契穿搭同配色「青檸綠」亮相，Jessica一身甜美格紋裙裝，小心機開衩若隱若現曬出筆直美腿，rene Kim則以刺繡披肩「下半身失蹤」對尬，照樣炸出雙腿，令粉絲們瘋狂儲存「收圖」。

DIOR將繽紛的莓果紅、青檸綠等搶眼配色，注入限量的Dioriviera夏季膠囊系列，為疫情下的沉悶生活，注入陽光燦爛的度假氛圍，只見Jessica穿上DIOR青檸綠格紋洋裝現身，下身裙裝拉鍊直接開衩至腿根，白皙美腿瞬間一覽無遺，展露少女小心機，只見她下一秒又換上紅色小洋裝與貝雷帽賣萌，32歲仍然散發女孩般的逆齡樣貌，讓人難以忽視。

▲Irene Kim、Jessica爭先搶曬全新的Uber Black系列Lady Dior黑色釕金屬包。（圖 / 翻攝IG@ireneisgood、jessica.syj）

而Irene Kim選穿DIOR同色的連帽刺繡披肩大玩「下半身失蹤」，露出一雙修長美腿，極佳比例完全沒有要讓步好閨蜜，以One Tone搭配直接平底帆布鞋也沒在怕，她甚至連換3套不同造型耍美，其中一套螢光綠豹紋禮服，不只凸顯纖瘦的天鵝頸與鎖骨，她更在穿搭中搶曬出全新的Uber Black系列Lady Dior包，不過這款包早在幾天前Jessica就已經在IG上Po過，這局隔控撞包Irene Kim算是在時間上落敗了。

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