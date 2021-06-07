BALENCIAGA破天荒惡搞GUCCI！春季「雙B印花包」亮點搶先看

記者鮑璿安／台北報導

BALENCIAGA （巴黎世家）昨晚（6日）發表眾所矚目的2022春季系列，以數碼化的克隆（clones）世界為主題，最大亮點莫過於與GUCCI的巧妙結合，將經典的雙G菱形字母交織圖案，演變後包含雙B標誌；更在限量手袋上幽默寫下「This Is Not a Gucci Bag（這不是Gucci包）」，勢必成為爆款單品。

▲BALENCIAGA聯手GUCCI打造限量包款 。（圖／品牌提供）

還記得GUCCI創立滿百年與BALENCIAGA 的聯手大作，此次主場輪到BALENCIAGA，融合兩大品牌元素，將雙G菱形字母交織圖案，演變後包含雙B標誌，注入賈姬包（Jackie Bag）、老帽、手提包等單品。而熟悉的紅綠配色以及廓形依舊是GUCCI的標誌性元素，尤其是限量手袋的部分，在滿版印花上寫下「This Is Not a Gucci Bag」，令人會心一笑，預計今年（2021年）11月就能與時尚迷見面。

▲本季靈感克隆世界，每一套造型都是由藝術家 Eliza Douglas 演繹。（圖／品牌提供）

本季靈感克隆（clones）世界更是無處不在，其實每一套造型都是由藝術家 Eliza Douglas 演繹，不過運用換臉技術後製變得姿態各異，也傳遞主旨「科技鏡頭給現實帶來不安的思考」。服裝部分，巨大的廓形和搶眼輪廓依舊是亮點，透過拼接、褶皺和超褶的手法，構成繭狀造型；花朵圖案則取自生活，來源於電腦桌面圖示。

▲羽絨衣領口刻意加長。（圖／品牌提供）

▲標誌性沙漏包的袋形進一步演繹的Hourglass Frame手袋。（圖／品牌提供）

▲與Crocs 展開二度合作 。（圖／品牌提供）

實穿性一直是品牌重點，此次則將羽絨衣領口加長，遠離頸部的模樣仿佛特效而來，運動服變為工裝連身褲。而鞋款部分更與Crocs 展開二度合作，將Crocs的classic clog鞋款設計成高跟鞋、靴子和厚底涉水涼拖鞋，為大秀打造亮點。

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