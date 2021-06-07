日本專家點破5個「洗髮錯誤」，原來仰著頭會沖不乾淨

▲洗髮其實眉角多，一起來學習。（圖／翻攝自IG/christopherobinparis，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情嚴峻，外出後回家洗頭是防護最佳方式，但是頭髮人人會洗，但是洗的是否正確又是另一回事，先前日綜請來專家揪出常見的洗髮錯誤，原來8成的人都洗錯！

#洗髮前沖濕時間太短

大多數的人洗頭髮錢都會稍微沖濕頭髮，為了讓後續洗髮乳比較好起泡，但日本專家指出，我們不能只把頭髮沖濕，重點是要沖濕頭皮，洗髮前建議將蓮蓬頭貼近頭皮，沖洗約90秒才足夠。

#直接把洗髮乳抹頭髮

很多人打濕頭髮後，就會把洗髮乳直接倒在頭髮上，揉搓起泡開始洗頭，其實這個方式是十分不正確的，因為濕髮脆弱，當頭髮濕的時候，毛鱗片是張開狀態，這時過度摩擦會傷害頭髮，容易造成掉髮或是斷髮，正確方式是將洗髮乳放在掌心上先揉搓出泡，然後才塗在頭髮上。

#只是洗頭髮

我們常說的洗頭髮，其實不只是洗頭髮，專家解釋頭皮才是出油的地方，而不健康的頭皮會影響到頭髮的狀態，專家建議頭皮清潔較為重要，洗髮時以指腹輕揉按摩頭皮，頭髮只要以泡沫帶過就好。

#順著頭髮沖水

很多人沖水都是頭向後仰，順著頭髮生長方向沖水，但是這樣的方式容易忽略後頸，導致洗髮精殘留，博士建議應該把頭稍微向前傾，由後頸處開始沖洗，要記得沖洗時間約是塗抹洗髮乳的兩倍時間。

#頭髮半乾後才開始吹髮

專家指出很多女生都很喜歡用毛巾把濕髮包著，等待半乾才開始吹乾頭髮，但這樣的動作會使頭皮上的菌群過度繁殖，導致頭皮發癢或發炎，最好的做法應該是在洗髮後5分鐘內要吹乾。

►顏值太差抱歉再連絡！「外貌協會星座」Top 5，你進榜沒？