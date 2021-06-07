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肯爺蒙面偷穿勾勾？腳上「超稀有Nike鞋」引發粉絲瘋狂討論

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轉投 adidas 陣營與 Nike 分道揚鑣多年的肯爺 Kanye West，這幾年來已經將當初只有一至兩款的 YEEZY 系列擴大為擁有無數版本的球鞋家族，在球鞋圈的地位可見一斑。然而個人品牌色彩如此濃厚的肯爺，照理說以代言人的身份是不該穿上其餘競品，甚至是前合作對象 Nike 的球鞋，不過不按牌理出牌的行時風格，是肯爺的一大特色。

日前他才剛於公開場合稱讚 Nike 的 ISPA 系列，也被人捕捉到日常居然穿著勾勾鞋款，令人摸不著頭緒。而近期未料肯爺在洛杉磯又再度被人於街上目睹，破天荒地再一次實著超稀有的 Nike 鞋款，立刻引來全球鞋迷粉絲的熱烈討論。

只見 Kanye West 被拍的照片中，他臉上戴上了一個銀色面罩，單看其實根本認不出來就是肯爺，服裝方面依然保持他一貫的穿衣風格，寬鬆又具特殊色彩的羽絨外套，加上一襲簡單的黑色長褲，而腳下竟然不是我們熟悉的任何一雙 YEEZY，反而是曾於 2015 年發布的超稀有鞋款 Nike Vandal High，直到現在於 STOCKX 還要近萬元，甚至還有尺寸到 10 幾萬的情況。雖然不知道 Kanye West 究竟為何還會反覆穿上 Nike 的球鞋，但憑藉著他的火熱話題性，這雙鞋款的價格應該又會再上一層樓吧？

▲2015 年發布的超稀有鞋款 Nike Vandal High。（圖／翻攝自nicekicks）

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※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

COOL-STYLE, nike, Kanye West

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