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趙麗穎「恢復單身」披白紗仙氣爆棚！　網曬真實模樣更驚人

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▲▼趙麗穎 。（圖／翻攝自微博）

▲大陸女星趙麗穎最新造型引起討論。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星趙麗穎日前與馮紹峰離婚恢復單身，近期出席公開活動依舊是矚目焦點，她身穿一套純白色平口禮服登場，巧妙展現豐滿上圍與纖細鎖骨線條，華麗造型立刻吸引目光，粉絲紛紛表示：「越來越精緻」，就連無修圖的畫面曝光也十分耐得住考驗，與精修圖幾乎沒差。

▲▼趙麗穎 。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎身穿Ulyana Sergeenko 2018秋冬高訂禮服 。（圖／翻攝自微博）

趙麗穎6日現身西安公開活動，身穿Ulyana Sergeenko 2018秋冬高訂禮服，綁起久違的公主頭髮型，露出精緻巴掌臉，妝容清淡不減仙氣；隨著視線向下看，裙裝的緊身平口剪裁完美包覆身型，將趙麗穎的豐滿上圍巧妙呈現，她也捨棄項錬單品，簡潔秀出肩頸曲線，增添不少美感。

▲▼趙麗穎 。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎多個角度都無死角 。（圖／翻攝自微博）

趙麗穎憑藉微微抓皺的裙裝線條，輕鬆勾勒出仙女氣息，上緊下寬的輪廓輔助其中，將身材完美修飾。而活動後更有網友釋出未修圖的「生圖」畫面，趙麗穎多個角度都毫無死角，絲毫看不出已經升格當媽，少女力十足，果然火速登上微博熱搜。

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關鍵字：

趙麗穎, 馮紹峰, 造型

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