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「美胸女神」池田依來沙升格當BURBERRY代言人　光憑身高就贏其他女星

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記者王則絲／台北報導

素來有「神之胸」之稱的日本女星池田依來沙，因出演多部大膽尺度作品包括《櫻桃男孩》、《超能勁處男》⋯⋯憑藉姣好的魔鬼身材大紅大紫，擁有逼近170公分的身高，模特兒體態讓她活躍於時尚圈，近日BURBERRY正式宣布由池田依來沙擔任最新品牌大使，且為日本首位品牌形象大使。

▲池田依來沙burberry品牌大使。（圖／翻攝自IG）

▲池田依來沙素來有「神之胸」的封號。（圖／翻攝自IG）

池田依來沙雖然以過人的美色吸眼球而爆紅，被網友冠上「神之胸」封號，不過近年來逐漸轉往知性形象發展，收起誘人體態一樣相當有成績，去年演出蜷川實花執導日劇《華麗追隨》，人氣再創一波高峰，甚至當起導演，執導電影《夏季來時》。

▲池田依來沙burberry品牌大使。（圖／翻攝自IG）

▲池田依來沙經常於IG上分享穿著BURBERRY的服裝，與品牌關係友好。（圖／翻攝自IG@elaiza_ikd）

這回獲邀擔任BURBERRY於日本首位品牌大使，其實並不令人意外，比起平均身高嬌小的日本演藝圈女星們，池田依來沙逼近170公分的身高是她的一大優勢，且她最初也是以模特兒身份出道，能輕鬆駕馭各式服裝，早已活躍於時尚圈備受寵愛，經常於IG上分享穿著BURBERRY的服裝、單品。

▲池田依來沙burberry品牌大使。（圖／翻攝自IG）

▲池田依來沙burberry品牌大使。（圖／翻攝自IG）

▲BURBERRY宣布由池田依來沙擔任日本首位品牌形象大使。（圖／品牌提供）

與此同時，池田依來沙為BURBERRY拍攝的最新形象畫報也一併釋出，池田依來沙穿著蜜金卡其色長版風衣，並背上全新褐棕色雙色調OLYMPIA手袋，完全演繹出服裝的氣勢，即使不脫不露也襯托出優雅氣質與女人味，池田依來沙表示：「我很榮幸受邀擔任Burberry形象大使。BURBERRY能夠在每個創作系列中捕捉時尚的與眾不同和新穎的呈現方式，時常令我感到驚艷與敬佩。」

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關鍵字：

BURBERRY, 池田依來沙, 品牌大使, 神之胸, 美胸女神, 日本

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