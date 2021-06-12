WFH必備18個文具收納小物　移動式工具架根本懶人救星

為了防疫，你也開啟了遠端工作嗎？近期由日本網站《GetNavi》舉辦的「2021文具總選舉」大賞排行榜出爐，編輯特地精選18個適合職場人、辦公室、WFH使用的文具用品及收納小物，這些東西皆是經過日本專家與網友共同票選出來的，不論在設計上、實用性上都是有口皆碑，一起往下看看哪些符合你的需求吧！

辦公室文具小物1：直立式文件夾

第1個辦公室推薦好物為KING JIM的「直立式文件夾」，尤其是從事文書處理工作者，時常需要一邊翻覽文件，一邊打字，若能將資料夾立起並且不影響翻頁，工作效率肯定更高！

辦公室文具小物2：KAUNET筆電收納包

如果你是時常需要出差或是到處跑Case的人，這款KAUNET「筆電收納包」推薦必收，可以將筆電固定於內，外層還有大小不同的夾層可以收納小物，像是職場人常用的名片、筆、便條紙、充電線、滑鼠等都可以輕鬆整理。（內層還有便利貼記事功能哦）

辦公室文具小物3：移動式工具架

WFH最大的好處就是工作地點不受限，如果你也因為疫情開始在家工作的話，也可以考慮購入KING JIM的「移動式工具架」，最上方有握柄可以提攜，A字展開架也可立於桌上，將工作會用到的東西一次裝入，家裡的任何角落都是你的專屬辦公間！

辦公室文具小物4：桌型連接式收納盒

工作一忙錄，桌上就亂成一片？第4個辦公室推薦收納小物為3M Japan「桌型連接式收納盒」，可以同時放入常用的剪刀、美工刀、膠水等工具，也可幫你把零散的便條紙整理好，桌上一乾淨工作起來心情自然愉悅！

辦公室文具小物5：airpita站立式鉛筆盒

防疫期間有不少人都改為WFH，在家工作可能一下在客廳，一下又跑到書房，推薦文具小物5為「Air Pita 萬用矽膠吸盤收納筆盒」超強的吸著力放再多東西都不會倒，而且隨時方便帶著走。特別的是，這款鉛筆盒打開後還可以作為手機支架，客戶突然打來不用一手握著手機，一手紀錄重點。（超便利）

辦公室文具小物6：TEAM-DEMI美型機能文具組

說到辦公室文具用品，日本前陣子超夯的隨行文具箱「TEAM-DEMI 美型機能文具組」也是文具控必買，由設計師深澤直人與日本文具大廠PLUS合作推出，裡頭一共容納了8個工具，像是剪刀、美工刀、釘書針、膠水（帶）、直（捲）尺等，還有常常要用時就找不到的「SIM卡取卡針」，貼心細節和富含質感的外盒讓人忍不住敗下去！

辦公室文具小物7：Detecool筆盒

延伸上述，若你需要隨時變換工作地點，這款「Detecool 筆盒」也很推薦，30度傾斜＋雙層設計讓你拿筆更便利，作為筆袋或是筆筒都很吸引人。

辦公室文具小物8：TEPRA標籤貼紙打印機

如果你本身自己創業的小老闆，或是從事電商相關行業，工作上一定少不了包貨、出貨程序，而第8個辦公室推薦好物同樣為KING JIM的「TEPRA標籤貼紙打印機」，只要手機下載App並連接藍芽就可操作，可以輸入文字，也可以加入手繪圖案，不管是用來分類文件、貨物，還是標記居家用品都很合適。

辦公室文具小物9：移動式插座

你常常在咖啡廳工作？又或者是手機、筆電同時需要充電導致桌上電線一堆？辦公室推薦小物9為KAUNET的「移動式插座OA Tap」一共帶有3個插座，在插座數量有限、空間狹小的地方最適合使用。（旅行也是帶著走！）

辦公室文具小物10：電子記事本Freeno

想要節省紙張愛地球嗎？推薦第10個辦公室文具小物King Jim「電子記事本Freeno」，此記事本採用E-Ink電子紙螢幕＋感壓筆，藉由Wacom數位轉換技術提供記事備忘錄、行事曆等功能，還可閱讀及編輯檔案，是不是超便利？此外，這電子記事本還能依據環境調節適合閱讀的色溫，背光也不怕！

辦公室文具小物11：便利貼膠帶器

會議記錄需要標記重點？畫線的重點還可變換嗎？編輯推薦這款「便利貼膠帶器」採半透明材質，可貼在重點字句上（膠帶器本身就附有切割器哦），不只能替換顏色，還可撕取重複使用，或是直接在便利貼上面書寫，不僅解決螢光筆滲透的問題，還可以避免會議記錄重複塗改看不清！

辦公室文具小物12：wemo記事證件夾

在職場裡你常因為記性差而拖延工作效率嗎？辦公室好物推薦12「wemo記事證件夾」是一款可以掛在脖子上的備忘錄，臨時有重要的事需要紀錄就可以馬上書寫，可使用油性筆書寫及橡皮擦擦拭，而且正反面皆可裝上外殼，不只能避免筆墨沾到衣服，若事關公司機密還可保護隱私，金魚腦必買！（搔頭）

辦公室文具小物13：Tasuno螺絲剪刀

第13個推薦的辦公室文具小物為「Tasuno螺絲剪刀」，將螺絲起子與剪刀二合一，而且體積不大收納便利（放在筆袋或筆筒都OK），其中螺絲刀還有2種大小可以替換。

辦公室文具小物14：坐墊

在家工作反而坐著的時間變更長？第14推薦辦公室小物為KAUNET的 「坐墊」，可以將家裡的硬質椅子變成如辦公椅的舒適軟座椅，這款坐墊可以調節座椅後部的高度，讓你久坐不會感到這麼累！（當然，適時起來拉拉筋、活動一下還是最重要的）

辦公室文具小物15：水性代針雙頭螢光筆

會議記錄一下要寫字一下要畫重點，換筆讓你措手不及？第15個推薦的辦公室文具小物為Ninipie「水性代針雙頭螢光筆」0.5mm的書寫代針筆與凸顯重點的螢光筆同時結合在同一筆頭，讓你當場就快速寫下、標記重點，不用再事後花時間整理！

辦公室文具小物16：多功能折疊式切割墊

防疫期間，若必須得在公共場合工作時，編輯推薦KING JIM「多功能折疊式切割墊」，可以沿線折疊成A4或A3大小，不論各位職場人想將它作為桌墊、滑鼠墊、切割墊，還是檔案夾、手抄板都沒問題，也可以兩面反折作為手機支架或書架，不過編輯覺得眼下最實用的是ㄇ型展開當作防疫隔板。

辦公室文具小物17：桌面清潔器

一張乾淨的桌面不只讓工作心情愉悅，也有助於工作效率，第17個辦公室推薦小物為Plus的「桌面清潔器」，可用來吸取橡皮擦屑、削鉛筆屑或灰塵，而且具有安全配置可防止手指誤入洞口，最重要的是這款清潔器可用水清洗哦！

辦公室文具小物18：埴輪造型防滑指套HANISACK

第18個「埴輪造型防滑指套HANISACK」是不少網友封為最可愛的辦公室文具小物，套在手指上可避免直接接觸紙張而被刮傷，背後的凹凸顆粒也可防滑，各位職場人如果常常手指不明被劃傷（？），趕緊把這款手指套加入購物車吧！（埴輪的生動表情也好Ｑ萌）

以上18個辦公室精選好物推薦給大家，這些文具用品皆是日本「2021文具總選舉」榜上名單之一，實用性和趣味性都在水準之上，不管你是想讓工作效率加倍，還是希望WFH可以更順利，都可以根據需求購入哦！若有用到不錯的好物想推薦也歡迎加入職場人社團分享。

Source：《GetNavi》

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