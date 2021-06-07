劉亦菲疑似發福！低胸禮服「修出S曲線」遭酸：生圖差很大

▲大陸女星劉亦菲出席騰訊視頻拾光盛典。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸今（6日）舉行騰訊視頻拾光盛典，現場眾星雲集，其中女星劉亦菲身穿一套淺藍色閃片刺繡裙裝登場，透過平口剪裁露出豐滿上圍，維持一貫的仙氣形象立刻登上熱搜。不過卻被眼尖網友發現，劉亦菲無修圖的「生圖」疑似發福一圈，與精修照片拉開差距。

▲劉亦菲身穿黎巴嫩品牌Zuhair Murad 2021春季高訂禮服。（圖／翻攝自微博）

33歲女星劉亦菲仙氣形象有「神仙姐姐」封號，稍早她亮相騰訊視頻拾光盛典紅毯，身穿黎巴嫩品牌Zuhair Murad 2021春季高訂禮服，以遍佈裙身的漸層閃片細節，加上立體刺繡效果增添夢幻氛圍。而平口剪裁下，劉亦菲露出鎖骨線條與豐滿上圍，白皙肌膚與淺藍色裙裝相襯，顯得吹彈可破，最後加上一頭波浪長捲髮加持，空靈模樣受到粉絲關注。

▲網友認為劉亦菲生圖有差距，身材疑似發福。

或許是精修圖相當完美，有眼尖網友發現，劉亦菲現場無修圖的畫面有不小差距，上身疑似發福，纖細手臂與鎖骨線條都不見，與在場的女星相比，尺寸明顯大一號。但仍有粉絲力挺到底表示，「劉亦菲仙氣依舊」、「精緻臉蛋還是沒變」、「劉亦菲美翻了」。

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