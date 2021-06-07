楊冪麥克風移開粉絲瘋了！「前空心」洩邪惡三角區塊，網：盯著一直看

記者王則絲／台北報導

女星楊冪今（7日）出席大陸騰訊視頻拾光盛典，現場還有眾多女星包括迪麗熱巴、劉亦菲、江疏影⋯⋯都盛裝華麗登場，而楊冪身穿一襲低胸平口黑色透紗禮服，不光是大秀直角肩，當麥克風從胸前拿開時，更令人眼前一亮，「前面空心」邪惡三角區塊讓粉絲全瘋了：「窒息了」、「可以盯著那個地方一直看嗎？」超犯規戰袍讓楊冪再度美成全場焦點。

▲楊冪選穿RAISA VANESSA作為盛典戰袍。（圖／翻攝自微博）



楊冪今選穿RAISA VANESSA的黑色透紗禮服作為戰袍，低胸一字領大方展現肩頸鎖骨線條，透視手袖、蕾絲與向下拉身的魚尾腰線則帶出復古宮廷感，不過這套服裝可是蘊藏巧妙心機，當楊冪在台上把麥克風移開胸口位置時，可以看到胸前竟是「空心」，極致深V僅由上方蝴蝶結聯繫支撐，讓粉絲全看傻了眼：「前面空心？我沒看錯吧」、「窒息了」、「這禮服有點東西」、「暗黑系公主我好愛」、「美哭了！」

▲胸前心機鏤空設計讓粉絲們全瘋了！（圖／翻攝自微博）



此外，楊冪還替活動準備了第二套服裝，同樣以黑色來對比白皙皮膚，墊肩式仿西裝造型貼身長禮服，滑順服貼身形流瀉而下，勾勒出楊冪纖瘦的S曲線，當然也不忘「腿精」的封號，高衩裙襬間一雙絕世美腿全都露，更不玩這些小心機了，直接對鏡放送深溝，讓粉絲們看飽飽。

▲楊冪活動第二套look。（圖／翻攝自微博）



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