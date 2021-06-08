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答案爆準！韓網「Pizza口味心理測驗」測你的命定閨蜜

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▲▼韓網「Pizza口味心理測驗」測命定閨蜜 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲原來從Pizza口味也能測出理想閨蜜類型。（圖／翻攝自IG/jessica.syj、翻攝自lass.co.kr，以下同）

編輯 / Lily

不少人會靠星座或是血型來找命定好朋友，你知道從Pizza口味也能窺知一二？韓妞瘋傳一個心理測驗能透過妳愛吃的Pizza口味就能測出你的速配閨蜜，快來試試看！

以下6種口味Pizza，你偏好哪一款呢？

▲▼韓網「Pizza口味心理測驗」測命定閨蜜 。（圖／翻攝自韓網）

1.西西里（帕馬火腿、番茄、羅勒葉）

2.義式火腿青椒

3.義式肉腸

4.水手（番茄、大蒜、奧勒岡葉、橄欖油）

5.夏威夷芝士蘑菇

6.瑪格麗特

選擇1 西西里Pizza

個性有時搖擺不定的你，需要領導型朋友來激發你的潛在能力，這種朋友行動力高，又喜歡嘗試新鮮事物，很適合在旁鼓勵你，或是簡單一句話讓你瞬間變清醒。

選擇2 義式火腿青椒Pizza

內斂的你，喜歡在自己的小框框裡，較為欠缺安全感，活躍型的朋友總能用有趣想法和天馬行空的點子來取悅你，讓你能充分感受周遭活力，學習用不一樣的眼光看世界。

選擇3 義式肉腸Pizza

你有時候容易鑽牛角尖，把一些小事放大讓自己憂鬱，你需要玩樂型朋友在身旁支持你，三不五時用你的優點讚賞你，讓你感受到自信，自然而然讓你的笑容變得多一些。

選擇4 水手Pizza（番茄、大蒜、奧勒岡葉、橄欖油，沒有起司）

總是口無遮攔的你，常因為衝動誤事，而使自己陷入兩難，你需要真誠型朋友在你身旁說真話，雖然不中聽卻是真心為你好，有時候收一點光芒也不是一件壞事。

選擇5 夏威夷芝士蘑菇Pizza

不多話的你常容易活在自己的小世界，你需要體諒窩心行朋友能理解你的情緒，願意傾聽且能讓你心情放鬆，你知道無論如何她就是不會丟下你不管。

選擇6 瑪格麗特Pizza

說話直來直往的你，就是學不會圓滑，常不經意得罪人，你需要坦承型愛說真話的朋友，這樣能讓你感受舒服，個性相似的兩人相處起來能彼此理解又舒服。

►韓妞瘋傳超準心理測驗 「洗澡從哪開始洗」洩漏真實愛情觀

關鍵字：

閨蜜, 心理測驗, 朋友類型

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