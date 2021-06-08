12星座6月運勢！金牛有很好的客戶運帶來財富、射手該刪除壞朋友

牡羊座 3.21~4.20

本月份原則上跟天氣變熱一樣，你的運勢也火了起來！工作的部份很大雜事不應該干擾你的主調，一定要記住你現在最重要要做的事是什麼，別讓一些旁邊的事干擾你的做事進度，在金錢的部分，失之東隅收之桑榆，你在這邊失去的，在其他地方可以賺回來，當然你也可能也許會說，現在我本來主要工作收入就不夠，所以我會做一些兼職，但是投資也是必須要規劃的，而且是要有固定比例的，趁著現在交易市場對很多的一般小資族很友善，牡羊是時候該進場，但是要多做功課，感情運勢本月份跟股票一樣有起有落，這個月比較容易起爭執，所以少干涉其他人做決定，少講話就少生事端。

金牛座 4.21~5.20

本月份有很好的客戶運，一定要記住客戶不是人，你要把他們當神，這個月份才會靠你的服務的好態度，賺得一些意外的金錢，在工作的部份一定要記得，抱怨一些累積的不平衡是一種業障，有些時候這些東西你放在心裡，不去放下，久而久之會因為這些恨，讓自己人生充滿了由你自己生出的石頭，所以要提醒你：工作上儘管有些地方摔跤了，也是因你自己的心態所造成的，把心胸打開一點去看事情，也許角度改變了，運氣也就跟著改變了！在感情的相處上，金牛的時間實在是不夠多，所以有一些本來可以成為好姻緣的發展，卻因為相處時間不夠而斷了，那也就十分可惜，這件事情同樣反映在人際關係上，金牛是很需要合作夥伴開創一些新路子，所以這個時候多花一點時間，多溝通多相處，不但能幫助到你的工作，正向的金錢更能見到收穫。

雙子座 5.21~6.21

本月份工作上會發生一些不愉快事情，你會覺得別人好像用腳踩在你的臉上，那是因為誰不喜歡踩黃金，因為你的能力你的存在，讓某些人不順眼了，既然你的存在感這麼的強烈，人家想踩過你代表你有價值，所以雙子座你要肯定自己，讓自己充滿信心，就能熬過這個比較起伏的月份，金錢上則好上許多，這個月量入為出固然是必須做的，但是有些時候該出手的金錢千萬不要吝嗇，也許有一些投資的時機你抓得住，錢也就進得來；在感情的相處上，雙子就維持現在自己的既有節奏，然後要記得，有些生活工作上帶給你的負面感覺，也不要在相處的時候透露給別人，你一定要練習讓自己無論在怎樣的心情狀態，都能展現出開心的面容，外貌的感覺可以決定你這個月份人際關係相處的運勢，而從人身上一些快樂因子的回饋，也能讓你心境舒服。

巨蟹座 6.22~7.22

本月份不適合記仇，因為累積在心裡就容易內傷，有仇就請當場報，可以動手就不要動口，這是提醒巨蟹座一切反應都要直接，眼前吃了虧立即反應，也許就能讓自己拉回到一個平衡點，深受不平的時候，巨蟹一定要勇敢的反應出來，才能夠撥亂反正，這個月份相對來說小人運氣是比較旺的，巨蟹應該要一一的去揪出來與他對決，在競爭上面你是不會輸給任何人的，在金錢生活方面，歷史是一個現實的鏡子，所以有時候你過去的生活遇到些怎樣的情況，而讓你失敗或是不快樂，你不要讓這些習慣再重複的發生，一定要從別人以及自己失敗的教訓去吸收經驗才會成功。

獅子座 7.23~8.22

本月份感情上有一些危險的關係會出現，在取捨之間，建議你不要，如果你問問內心是不是有違反道德，或是可能會讓你的生活起變化而導致危險的，你就不要做，壓抑自己心裡的慾望在本月份的感情上十分重要，而在工作之間，當你事情沒有發生很大，你面對它脾氣就不要太大，而能力不大的時候，你的慾望也別太大，這算是一種自我克制的好方法，有些時候當別人不認可你、不同意你觀點的時候，你收住嘴保持沉默，甚至是可以對對方報以微笑，你不用去爭辯，有些時候用後面的成績去刺亮他的眼，那這才是最重要的事情，所以提醒你沉潛與忍耐絕對是本月份運勢好的關鍵。

處女座 8.23~9.22

本月份十個字，談錢傷感情，談感情傷錢，那在這個平衡之間，靠你自己去抓了，有時相處之間你可以無止盡的去對一個人好，但前提是真的值得嗎，這得靠你自問自答，在感情上的相處也許會有一些受挫，但是立即的設下停損點，會是一種自救的方法，還是一樣，你自己知道，那麼在金錢的部分，不要花太多時間去做無意義的事情，幫助別人是很好，但是投資報酬率不高的時候，也要適時的收手，所以你聽到很多設停損的關鍵，這是處女座本月份的功課，在工作上的相處其實愉快的，與朋友的互動之間，同事、長官也都會是你的利多，所以如果多聆聽別人的意見，也多發表你自己的想法，整合之下必有好成績。

天秤座 9.23~10.22

本月份感情運你最旺，只要大方的包容，然後用時間去陪伴就足夠了。反而我們要看的是金錢與工作，當你覺得自己的專業能力不夠技不如人時，一定要有韌性，忍著去慢慢的修練，假以時日再翻牌不遲！當你寄人籬下的時候則要有彈性，我們每個人都忍耐公司、忍耐老闆，忍耐一切的事情，但是沒關係，記得錢最大，現實收入如果能滿足你，至少在本月份你去修正一下都是值得的，無論你活成什麼樣子，背地裡都總是會有人對你說三道四，所以就一笑置之，這就是應付他們最好的方法，不要浪費時間在無意義的人事物身上。

天蠍座 10.23~11.21

你們說話總是快狠準，但是有沒有戳到要點，那你要看四周人有沒有辦法跟上你的腳步，到底有沒有懂你的意思，有些時候你要嘗試修正，用別人聽得懂的說話方式，哪怕多解釋一些也不遲，他才不會拖累你的進度，有些時候你的腦筋跑得快，也不代表其他的笨蛋也能追得上你的腳步，這樣一想也就為他們能夠緩下來了，「緩」這個字也是本月份的要點，在愛情的相處上你總是顯得很緊張，而有時候這樣的態度會讓別人覺得，是不是你不耐煩，天蠍在工作上單打獨鬥的時間比較多，有些時候你會覺得孤獨，提醒你的是，總有某段路你只能一個人走，總有許多事你只能一個人扛，靠自己最安全。

射手座 11.21~12.21

本月份在工作與賺錢上，偶爾你為了目的，你要去嘗試去接受一些自己看不慣的做事方法，知道這很難，但是你只要想著你後面的目標是什麼，前面的一切暫時吞下，反正射手記性差，很快就會忘掉不愉快的感覺，現實面的收穫會讓你快樂，提醒射手一定要專心賺錢，因為玩的機會很多，但你是不是都要去參與，那是在浪費自己的生命，對自己朋友開口要求的一些事情，你真的要精挑細選去做選擇，一些沒有什麼益處的朋友，你也是時候該作一些刪除了，其實射手座有時候會對一些舊識無法忘懷，但是汰劣擇優適讓你自己進步的關鍵，然後還要記得是情緒這個東西，你不在乎它就傷不到你，真的不要記太多別人的感覺去傷害自己。

摩羯座 12.22~1.20

消除敵人最好的方式就是你主動去靠近他，在工作上自信是好，但是別忽略了別人的想法，本月份重要的決定一定要先商量好再發佈訊息，讓不知道的人知道，對人對事之間別忘記禮貌，摩羯的天性是有些冷的，不喜歡跟不熟的人、無關緊要的人去作無謂的溝通，但是你多說一些你的想法以及做法的時候，對本月份推進事情是會有實質的幫助的，另外我們講心裡感覺，不要一有機會就去嘮叨你偶爾產生的不滿，隨便顯露你的情緒是相當危險的，在愛情的相處上，摩羯倒是應該主動積極一些，才能讓對方感覺到你的溫度。

水瓶座 1.21~2.20

本月份面對各方面都有一個準則，造成損失傷害的請立即出場，而讓你有收穫的持續加碼，這樣一來就可以一切順利，金錢面的生活支出的確是不少，但是當用則用，用在有用的地方絕對會是未來的資產，在工作相處上，與長官之間有些溝通不清的事情，一定要立即解決，無論對上對下，因為有些人是管理階層，一定要把事情攤開講清楚，不要讓任何產生的不愉快停在一個結打不開，而在感情的相處上，水瓶會在對方眼中顯得有些冷淡，所以多用一點幽默感去相處，也許是提升感情運最好的方式。

雙魚座 2.21~3.20

本月份記住，這世界沒有那麼多的將心比心，你善良的時後對方就會得寸進尺，你軟弱的時候對方就會心狠手辣，千萬不要遲疑，也不要認為對方有什麼改變的可能，你眼中的壞蛋他就是壞蛋，而你眼中的好人對你也是有所求的，這個月份一定要讓自己變得稍微緊繃一點，聰明敏銳一些，在工作上，賺錢千萬不要讓給別人，不要手軟也不要心善，該你的你一定得的到，而在事業的工作相處上，雙魚本月份的做事很順利，但關鍵是不是你只做一些照表操課的既定工作，試著去提出一些新想法，別人不但可能會接受，更也因此可以去突破，去開出一條你的新路子。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《美麗佳人》6月星座運勢：「水逆期間保持耐心與彈性，整個月進入創造力全盛期」

● 【星星教授安格斯2021/6/7-6/13星座運勢】謹慎為本週最高守則，感情、工作（以及防疫）都勿輕忽

● 【星星教授安格斯6月星座運勢】金牛座有很好的客戶運和財運、天秤座本月感情運最旺、雙魚座的事業運很順！