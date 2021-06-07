安格斯12星座一周運勢6／7-6／13　工作、感情需謹慎　防疫勿輕忽

牡羊座 3.21~4.20

本週對羊座來說，感情仍是最需要關注的環節，單身羊雖然有些桃花曖昧的小花絮，但要走入感情正途還有一段路，別花太多心神猜測、鑽牛角尖，發展可以順利許多。至於有對象的，相愛容易相處難，雖然沒有出現較大困境，卻仍有不少眉角需要克服。工作上粗線條的表現頻頻，也許問題出在你的態度，別再一昧怪水逆了！

金牛座 4.21~5.20

儘管逆行星衝擊又加上疫情添亂，本週生活出現不少變數，好在土象星座的金牛心緒穩定，反能在亂世中產生正能量，此時的你能擁有更高的專注力在工作上，就算整體來說並不算最出色，也頗有後來居上的後勢，不妨給自己多一點時間，遇到困難別太快投降。感情風雨中見真情，桃花增多，能出現聊得來的對象。

雙子座 5.21~6.20

不平靜的本命宮位下，這週的雙子也許有不少預期之外的事，讓向來機靈敏感的你明顯不安，水星逆行雖然帶來考驗，但也讓很多新的機會和方向出現在你的面前，正因為你有能力跨越，這些試煉才會降臨，困難和障礙不妨直球面對！沒有情人的桃花其實不錯，但需要作好時間分配，避免感情、家庭、工作失衡！

巨蟹座 6.21~7.21

如果能化消極為積極熱情，對於有伴的蟹座來說會是讓感情突飛猛進的捷徑，雖然疫情很可能阻斷了兩人相處的距離，但適時噓寒問暖卻是讓感情風雨生信心！只是最近的開銷有愈來愈多的趨勢，如果不想月底消費「卡卡」，那麼最好趁著月初作好金錢管理，省著點花，學習投資理財能為你開創被動收入，值得一試！

獅子座 7.22~8.22

本週獅座也算是水逆之下的受災戶之一，工作上有些小麻煩以致表現並不如預期，此時正考驗你面對事情的處理手腕與態度，不妨接下挑戰，拿出高EQ看看自己的能耐，只是在操作電子產品方面易有手殘問題，不小心按錯鍵或當機等災難都會讓事情麻煩度更提高。感情表現大好大壞，不穩定的互動關係也將成為隱憂。

處女座 8.23~9.22

處女座本週好運正在默默醞釀，就算不是很積極，多半能有無心插柳柳成蔭的好運，反倒是長期以來一直抱著很大期望的事，在水逆攪局下沒有想像中那麼樂觀，因此順其自然可以幫你消災解厄，得失心太重只會把好事趕走！感情則持續膠著徘徊，特別是單身者，機會來了又去，卻不見美好戀情的發生的有利點。

天秤座 9.23~10.22

本週細瑣的事物不少，防疫期間有些秤子待在家裡的時間變長了，圍繞在生活方面的考驗也慢慢浮現，包括與家人的溝通相處、自己生活習慣的改變等，然而眾多問題中，感情才是本週重點所在，與情人懸而未決的問題、過去沒有共識的點，都可能在此時反覆的發生，若沒有講開，只會慢慢削弱原本緊密的感情。

天蠍座 10.23~11.22

蠍座這週最好收起你的荷爾蒙，避免感情用事！特別是在男女交往上，愈是感性細膩，愈容易遇上麻煩，有伴侶的最好能消除自己過多不必要的疑慮，試著用豁達的態度去看待發生的一切。金錢理財運出現亮點，憑著敏銳的觀察力，能在資本市場中找到獲利源，這週適合作好功課用行動證明你的投資潛力！

射手座 11.23~12.21

感情合作宮位受到水逆波及，陽光的射手也有心情雷雨交加的時候，這週得小心處理感情上意見相左的爭執，有時退一步海闊天空，爭贏搶勝只有雙輸。與家人、朋友也容易有口角誤會，最好能多做溝通，才能安然度過可能來臨的風暴。工作表現平平，雖然不見得遜色，但似乎在疫情期間原本的光環慢慢變得有些黯淡。

摩羯座 12.22~1.19

多了木星守護在你的人際宮位，儘管水逆之下怪事特別多，不過摩羯這週卻能在人際關係有著很大的提升，就算疫情之下也能憑著逆來順受的真誠態度讓大家站在你這邊。感情停停走走，對於情人需要更細膩溫柔，有些事除了當面溝通，也需要用心體會，多留意感情中的冷漠互動，這將會是你相處的一大警訊。

水瓶座 1.20~2.18

感情表現持續走弱，有對象的瓶座與情人最近口頭上的爭端變多，兩人容易在細節上糾結，不能出遊增情感的日子更需要彼此關懷，別因小事讓感情大傷元氣！沒情人的急也沒用，不如把時間放在培養興趣或其它專長上，這週荷包金錢運勢似乎有逆勢反轉的跡象，適合理財投資、整頓財務，也許能發現一筆久被遺忘的存款。

雙魚座 2.19~3.20

木星坐鎮本命宮位，對雙魚座來說就像打了一劑強心針，能在起起伏伏的水逆期間帶來正向的幫助，這週運勢可圈可點，不妨抓住每個表現的機會，好好展現自己長期累積的努力成果。只是仍難免出現兩頭忙的局勢，工作、家事容易讓你忙得不可開交，感情暫時被擱置在一邊，有對象的可能會有些疲於應付。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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