《我的室友是九尾狐》惠利換上中長髮造型　中分或空氣瀏海都好看

從韓國女團Girl's Day出道的惠利，在演出《請回答1988》獲得高人氣，廣告、代言、戲約不斷，曾被封為「最適合短髮的藝人」之一，後來也開設了自己的Youtube頻道，近期跟張基龍搭檔演出新戲《我的室友是九尾狐》，劇中亮麗的中長髮造型讓人移不開眼，一起看看惠利的中長髮造型吧！

率性直髮

想要維持一頭率性的直髮可不是這麼容易，柔順、光澤缺一不可，雖然看似簡單，但其實只要一有毛躁的狀況就會失去直髮的俐落感，造型上雖不需多花心思，但照顧頭髮完全不能馬虎。瀏海的造型、弧度也會影響整體效果，像是往下滑會看到的中分造型，整體看起來就會更加高冷、銳利，有彎度的空氣瀏海看起來較有學生氣息，右圖直直瀏海則有種甜中帶酷的氛圍。

復古捲髮

中長髮絕對少不了復古的波紋，從耳上就開始整齊的平行捲度，到髮尾有點微微的外翹，整齊之中又帶有俏皮感，搭配大印花襯衫完全就是復古女伶呀～

中分

中分會給人一種時髦的俐落感，深色直髮的時候更是明顯，配上紅唇馬上就能增強整個人的氣勢；加上不規則的大波浪捲度，搭配裙裝則展現了浪漫的氣息，女人味十足。

空氣瀏海

已經風靡許久絲毫不退流行的空氣瀏海，不管搭配什麼髮型都很適合，搭配俐落的直髮也能稍微中和掉帥氣的氛圍，帶來一點甜美、清新的效果，惠利常以空氣瀏海造型現身，但只要吹整時稍微分個線，又能輕易的將變成旁分、中分。

在現在的中長髮前，惠利將頭髮留到及腰的長度，他也為剪去長髮拍攝了一支Vlog，一刀剪去髮束真的好療癒啊～

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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