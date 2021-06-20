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5雙「奶油白球鞋」日韓小姊姊才有！NB327、VANS FALKEN穿上超仙　

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說到鞋櫃裡的收藏，球鞋絕對是榜上有名，尤其這幾年休閒風的興起，「球鞋＋正裝」的混搭也越來越普及。大家常買的球鞋品牌，不外乎Converse、New Balance、Vans等，雖然這些品牌都是國際品牌，還是會在各國推出當地的限定款式，而如果有在關注日韓部落客的大家，就不難發現她們腳上那一雙超美的仙氣奶油配色球鞋！以下搜羅了當紅的NB327、Vans Old Skool等5雙熱門球鞋台灣都沒有的奶油白色款，往下滑看你最喜歡哪一雙

New Balance

奶油白球鞋1：New Balance 327

2020年5月第一次露出的NB327，全新的鞋型設計與增高厚底，在一推出便成為New Balance明星熱買款。近期剛發出寶寶藍與夕陽暖橘新色的NB327，氣質配色又再造話題；另一方面，在日本則是默默上市了一雙巧克力拼盤配色的NB 327——奶白色的主體，以巧克力色呈現品牌logo和鞋底，相信是許多大地控的夢幻逸品。

奶油白球鞋2：New Balance 2002R

在前幾年老爹鞋的回歸朝下誕生的復刻版New Balance 2002R，承襲NB 2002的復古輪廓，加上極為舒適、好走的特性，受到許多球鞋迷的喜愛，是一雙有錢還不一定買得到的暢銷鞋款。奶油白配色的NB 2002R，保留了其酷酷的個性還多了幾分氣質。

Converse

奶油白球鞋3：Converse Jack Purcell

Converse Jack Purcell鞋款最大的特色便是鞋頭前方的黑色微笑曲線，也使其有了「開口笑」的暱稱。採用岡山縣倉敷市所生產的「倉敷帆布」﻿，是日本的近期推出的限定款，乾淨的外表，只有在左腳的鞋舌縫上小小的「倉敷帆布」紅色標籤，低調卻又特色。

Vans

奶油白球鞋4：Vans Old Skool

Vans Old Skool滑板鞋的經典無需再贅述，在奶茶色＋奶油白的配色下，褪去原有的街頭個性，反而給人一種溫柔、氣質小姊姊的優雅。除了標配的白色鞋帶，另外還附上超美的奶茶色鞋帶！

▲Vans Old Skool奶油白配色。（圖／翻攝自ABC Mart JP，下同）

奶油白球鞋5：Vans Classic Lite Falken

主打以更輕量的Eva鞋底打造的Vans Classic Lite Falken，保留了Vans經典的側邊線條設計，以及鞋子後方的紅色標籤，此外並其他無多餘的設計，以三種不同奶白色階拼接而成，氣質滿分又百搭。

看完以上的介紹，哪一雙奶白色球鞋最吸引你呢？趕緊聯絡日韓代購，買下你心目中最仙、最美的那一雙球鞋吧！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 球鞋

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