《我的室友是九尾狐》惠利穿搭行頭太驚人！Loewe、Burberry都背出場

由惠利、張基龍主演的韓劇《我的室友是九尾狐》，描述由大學生李潭偶然吞下900多歲九尾狐申又如的狐珠，為了將狐珠物歸原主，兩人開始同居生活，朝夕相處之下彼此產生好感。劇情看似平凡其實一點也不然，實力派演員惠利沒有一絲偶像包袱，大哭、大笑、大快朵頤的真實演技，實在很難不準時鎖定。

從開播至今也不過短短4集，卻已經在網路上掀起熱烈討論，除了自然不做作的演技、高顏質男主角之外，劇中角色設定為大學生的惠利，卻能背到Loewe、Burberry、Fossil…等精品牌的包款，奢侈程度意外引發戲迷討論，盤點惠利劇中包包行頭，除了奢侈品牌也有平價款。

EMIS Flower Corduroy Eco 托特包

大學生最常使用的非帆布莫屬，包包容量大不說，背起來也不會造成太大的負擔，來自韓國的EMIS托特袋，時常出現在韓劇、韓星穿搭中，就連孔曉振、宋慧喬都是愛用者。惠莉在劇中背的是碎花款，可以斜背、肩背，碎花圖案十分應景春夏。

Depound Bordeaux 托特包

同樣是誕生自韓國的Depound，主打極簡、自然的清新風格，販售商品包括服裝、包包、生活居家用品都有。惠利在劇中跟張基龍約會時，就選擇Depound Bordeaux 黑色托特包登場。

Hoze Hobo Leah 肩背包

時常在劇中置入韓國品牌，惠利出場的第三款包還是來自韓國品牌，Hoze以極簡、質感、都會為品牌精神，包包款式非常適合上班族、OL使用，惠利選擇的是大容量肩背袋，不論是大學生或通勤一族都很合適。

Fossil Camilla 真皮三用後背包

後背包也是大學生常用的包款之一，惠利在劇中曾背過Fossil Camilla 真皮三用後背包，包包容量之大，足以放下13吋筆記型電腦，還可以自行調整背帶位置，轉換後背、斜背、肩背等方式。

Loewe皮革拼接包

外型像是水餃的Horseshoe 肩背包，是Loewe最新包款，採用棕色皮革以拼接方式組合而成，搭配束口開合的設計，每一處細節都可以看出Loewe超過百年的高超皮革工藝，也曾在韓劇中惠利身上出現。

Burberry TB標誌皮革鎖釦包

出自現任創意總監Riccardo Tisci之手的 TBBag，精選義大利鞣製皮革打造而成，搭配以品牌創辦人 Thomas Burberry姓名縮小為靈感設計的花押字鎖扣，細看包包本人質感滿分，還可以肩背、斜背甚至作為手拿包等多功能用途。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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