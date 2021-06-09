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護目式墨鏡、一體式口罩漁夫帽　通勤族必備防疫小物盤點

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因為疫情的爆發，身為上班族的我們開始WFH，但還是有不少人需要分流上班，甚至是每日外出工作，除了踏出家門不能忘記的口罩外，像是酒精、護目鏡、塑料手套…都是防疫期間守護自己與他人的必備物品，整理兼具潮味與實用性的防疫小物推薦：

Vue Shields全防護面罩

宛如面具造型的全防護面罩，搭載鏡架式設計，無需費力就能輕鬆配戴，也不會影響妝容、髮型。具有UVA、UVB及SPF 50全面塗層，可以抵擋紫外線，防止藍光對眼睛造成傷害，適合3C重度使用者，打造最時髦的防疫穿搭。

Off-White護目鏡式太陽眼鏡

可不是一般的太陽眼鏡這麼簡單，Off-White貼心以包覆式的設計，鏡框兩側圓弧形狀，可以更貼合人體五官，更有效達到防護效果，分別有天藍、粉紅共2色。

alexanderwang標誌口罩

採用百分之百純棉材質打造，可以包覆口鼻及脖子，搭配原本外出時配戴的醫用口罩，防護力再度提升，包括黑色、純棉共2款。

beautiful people口罩防護漁夫帽

選用防風大衣材質打造的漁夫帽款式，搭載抗污性與防水效果，特別的是，帽款附有可拆式口罩，漁夫帽與口罩一體式設計，佩戴方便也好穿脫，搭配透明護目鏡框，直接變身最潮的防疫穿搭。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 防疫

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