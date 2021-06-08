夏日感短髮熱潮來了！看石原聰美、Oh My Girl孝定示範4款跟著剪

2021下半年到來，無論是日韓的演員、偶像團體們都帶著充滿夏日感的造型推出新作品，像是Oh My Girl成員、ITZY留真，日劇《打扮的戀愛是有理由的》中村杏和睽違多年替柚子拍攝新曲MV的石原聰美，都換上了充滿夏日感的短髮。

俐落切齊短髮

個性十足的極短髮也是愛好清爽者的選擇之一，在日劇《打扮的戀愛是有理由的》中，中村杏飾演性格高冷的藝術家，先前大多以長髮模樣示人，給人的形象有女人味又知性，換上有點復古、有點個性的短髮，也讓人眼睛為之一亮。

這類型短髮要維持髮根的蓬鬆，整體造型才會有精神；如果是自然捲的人，則建議要固定去燙直，否則幾乎每天起床都會是新的挑戰，也建議可以適當運用造型電器和定型髮品。

初戀感短髮

不論是日、韓最近都吹起了復古風，而其中清新、好親近感的90年代氛圍，就像是初戀一樣。同樣擁有國民老婆的石原聰美，時隔17年再度替日本演唱組合柚子拍攝MV，就剪去長髮換上了一頭清新感十足的少年感短髮，配上港邊藍藍的橫濱港氛圍，真的讓人好想來場港邊約會。

復古citypop少女

在韓國idol界則是吹起了citypop的復古風潮，不僅曲風，妝髮、造型也都會出現復古的感覺，Oh My Girl正在回歸宣傳期，成員效定近日將長髮剪到齊下巴，是好駕馭且常見的旁分鮑伯頭，微微的彎度十分有學生氣息，但只要加上寬版髮箍、白色上衣配牛仔，整個人就復古了起來呀～

慵懶波浪

短髮配上大波浪，營造微微慵懶的氛圍也是定番造型之一！ITZY成員留真髮長維持在中、短髮之間，近期以髮帶染髮造成話題，平常大多是淺髮色，只要配上一點彎度就能讓個性的白金色髮型瞬間變得活潑。

同樣也出演了《打扮的戀愛是有理由的》山下美月，近期的髮型也是帶點彎度的短髮，不同的是除了捲度是從耳下開始外，加上了旁分的瀏海，整體給人較為溫柔的氛圍。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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