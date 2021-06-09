清爽身體香氛噴霧推薦！愛馬仕大地、香奈兒摩登COCO　居家也能香香的

炎夏想要用香水卻又怕太過濃郁的味道，身體香氛噴霧就成了好選擇。同樣帶有香味、濃度降低，加上細緻水霧讓香氣更輕盈，讓身上帶有若有似無的隱約香氣更迷人！

Hermès愛馬仕大地無酒精身體噴霧

Hermès愛馬仕經典的大地男性淡香水，2021年推出身體噴霧，特別主打無酒精，更能輕鬆提振心神、舒適享受。

這款大地無酒精身體噴霧是淡香水與噴霧的完美結合，在香氣和舒活之間，再次留下大地印記，擁有葡萄柚的充沛活力、香料的撼人魅力、木香的和諧美感，再添一抹打火石的香氣。清新氣爽的薄霧，帶點保濕滋潤感，夏日使用正適合。

CHANEL香奈兒摩登COCO時尚柔霧香氛

擁抱夏日豔陽，香奈兒摩登COCO系列推出夏日限量身體系列，綻放清新魅力與果香氣息，採用100ml的小巧設計更方便攜帶。

其中香奈兒摩登COCO時尚柔霧香氛，配方如香氛噴霧般輕盈澄透，將香奈兒摩登COCO系列散發果香的東方調餘韻與性感持久的清新質感完美融合，注入夏天的魅力，可恣意噴灑於身體與秀髮，一個簡單手勢就能賦予細緻香氣。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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