從《六人行：重聚篇》回味「瑞秋」經典穿搭　現在照穿也不過時

隨著《六人行：重聚篇》（Friends: The Reunion）重聚特輯在 HBO Max 播出，劇中的原班人馬重聚回歸，讓不少忠實粉絲尋回了當初的美好年代。更有粉絲表示看到最後會感動地流淚，因為那是一代人的青春回憶。

而於九○年代揭幕的《六人行》系列，劇中角色們所穿著的服裝風格也是相當九○，經典風格歷久彌新，更是當今年輕設計師的重要參考範本，其中有哪些搭配Tips現在依舊值得學習呢？趕緊來看看。

隨著劇情讓觀眾陪著角色成長



由 Jennifer Aniston 所飾演的 Rachel，在前期的故事中，角色形象是較為自我的拜金女，但在與其他角色的友情上依然是個值得信賴的朋友。隨著劇情到了中後期，Rachel 也許是因為有了孩子，個性趨於成熟，在表達情感上也更為立體完整。 而 Rachel 在中期更因為對時尚有著超乎常人的好品味，也讓他獲得在時尚圈發展的機會，由此可見他在劇中的穿搭相較其他角色更鮮明有型，即使現在看來也不過時。

Rachel Green 九○風格穿搭解析



復古學院

螢光綠的高領針織衫、綠色格紋裙裝搭配裸色系的唇彩，帶點學院氣息的女孩風格，也許在當今搭雙流行的 Dad Shoes 也很合適。

或是試試灰色的百褶短裙搭配皮長靴，帶有洗鍊的學院氛圍。百褶短裙也是 Thom Browne 女裝常見的指標單品。

亮色 One Tone 正裝



運用成套正裝的俐落輪廓，展現 Rachel Green 劇中欲表現時尚工作者的幹練氛圍，永遠保持最前端的流行觸覺，運用鮮明色系與略鬆身剪裁，在現代看來也不突兀。

當然，運用成套鐵灰色系展現摩登女力也不賴。

摩登丹寧



丹寧面料永遠不會退流行，無論男女穿都一樣有型，尤其女生穿著更能展現時髦個性，尤其搭配一件工裝薄外套，更有「女男孩」（La Garçonne）的味道。

隨興將襯衫綁在腰間上也是當今型人常用的搭配技巧

復古運動



九○風格中，復古大學Tee是相當經典的單品，你問我這要去哪找？用點心，各大 Vintage Store 都能找到各種款式、顏色及圖案的單品。

再梳顆當時流行的 Long Bob，造型完整度更高。

亮色長洋裝



優雅的復古洋裝造型當然不可少，簡簡單單的穿著一件，不用畫蛇添足，不用假鬼假怪，選對適合自己的顏色，輕鬆襯出好氣質。

奢華輪廓



在時尚圈工作的 Rachel Green 當然各式各樣的風格都要精通，有著高貴氣息的毛絨長外套，添了些成熟感，也多了分女人味。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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