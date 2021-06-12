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網瘋傳星巴克夢幻「AirPods保護殼」！　質感偏光色變身美人魚

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編輯／Ann

連鎖咖啡星巴克除了飲品是重頭戲，許多另類週邊商品更是能引起討論，近期在大陸星巴克就推出了「AirPods保護殼」，以漸層藍色的魚鱗效果注入其中，一口氣帶來三種款式，有偏光色、簡潔透明色，印製上品牌Logo字樣，讓粉絲們掀起打卡潮。

▲星巴克 。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸星巴克推出最新的「AirPods保護殼」 。（圖／翻攝自小紅書）

大陸星巴克推出最新的「AirPods保護殼」，夢幻外型引發網友熱議，此次提供的三款樣式，分別是漸層魚鱗、偏光透明、偏光紫色，可隨著不同角度折射出不同光感，相當有質感。像是波光閃閃的魚鱗款，運用藍紫色加上波紋疊加，中央還印製上品牌Logo增添精緻度；而偏光款則有淡淡的紫色注入其中，低調之餘散發光澤。

▲星巴克 。（圖／翻攝自小紅書）

▲星巴克 。（圖／翻攝自小紅書）

▲星巴克 。（圖／翻攝自小紅書）

▲三款樣式，分別是漸層魚鱗、偏光透明、偏光紫色 。（圖／翻攝自小紅書）

另也貼心設計了掛繩元素，同樣延續海底世界的藍紫色調，在另一側則有星巴克經典的「女神金幣」垂墜在一旁，讓使用者在攜帶AirPods之餘也充滿夢幻效果。而耳機型號部分也很貼心，因在大陸販售，所以除了AirPods 第一代、第二代之外，還提供華為FreeBuds Pro使用，且這次的「AirPods保護殼」其實是只送不賣的贈品，預計搭配禮券一同販售。

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關鍵字：

星巴克, 魚鱗, 咖啡, AirPods保護套

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