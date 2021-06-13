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Tiffany「下身失蹤」快曝光！搶眼紫球鞋與TWICE志效隔空撞款

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記者王則絲／台北報導

韓女星Tiffany（蒂芬妮）日前於IG上貼出一組穿搭美照，在全身白的清新搭配中，腳下則踩著一雙特別搶眼的紫色配色球鞋，定睛一看發覺，與女團TWICE隊長志效最近一張Mirror Selfie中所穿的球鞋是同一雙，而其實同雙鞋款朴信惠也早已穿過，更是許多男星的愛鞋，近來強勢攻佔了韓星們的IG。

▲Tiffany、志效撞鞋。（圖／翻攝自IG）

▲Tiffany下身失蹤穿搭幾乎快要曝光。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）

Tiffany日前IG的一組美照中，以長版帽T營造出下身失蹤的視覺方式，秀出一雙自豪的大長腿，坐在階梯上擺拍，幾乎要曝光裙底風光，姿態相當撩人，在一身純白的仙氣裝扮下，Tiffany選穿了sacai X Nike Vaporwaffle的紫橘新配色鞋款，作為造型亮點，成功吸引目光。

▲Tiffany、志效撞鞋。（圖／翻攝自IG）

▲志效也穿著同款另一新色對鏡自拍。（圖／翻攝自IG@twicetagram）

而TWICE隊長志效也在近日穿上了同雙鞋款的另一新配色，在練舞教室中對鏡自拍，整身運動風看起來相當休閒，腳上sacai X Nike Vaporwaffle新款土黃色與深藍色的撞色搭配，搶眼程度不亞於紫色。

▲Tiffany、志效撞鞋。（圖／翻攝自IG）

▲同款朴信惠早已穿過。（圖／翻攝自IG@ssinz7）

其實，sacai X Nike Vaporwaffle的聯名早已風靡潮流圈，女星朴信惠更是愛到包色，不只擁有先前的紫綠配色，與Tiffany同款的紫橘配色也早已入手。且男星們也愛不釋手，像是近日爆紅的宋江，就曾穿過上一季黃綠配色款式；「醜帥」男神柳俊烈則是擁有與朴信惠一樣的紫、綠款式。

▲Tiffany、志效撞鞋。（圖／翻攝自IG）

▲sacai X Nike Vaporwaffle也默默攻佔了男星們的IG。（圖／翻攝自songkang_b、@ryusdb）

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關鍵字：

Tiffany, 志效, TWICE, 撞鞋, 朴信惠, 宋江, 柳俊烈, sacai X Nike Vaporwaffle

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