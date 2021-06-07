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粉絲立收！星巴克牛奶盒杯在台開賣啦　加碼透明琥珀色美翻天

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▲星巴克夏季系列。（圖／星巴克提供）

▲星巴克夏季系列6／8開賣，以咖啡豆、豐收意向為主題。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著夏季來臨，星巴克也推出第二波季節商品，除了多款優雅馬克杯與冷水杯之外，還有去年在日本爆紅的牛奶盒玻璃杯款，透明的材質看起來清涼感十足，另加碼推出超高雅的琥珀色，加入茶飲還能呈現不同的層次感，實在是美翻天！為防疫因素全部在網路上都買得到，在家打卡也能美美噠。

▲星巴克夏季系列。（圖／星巴克提供）

▲星巴克2021夏季第二波檔期系列，海洋奇緣、海濱晴空馬克杯，售價均為550元。

行政院宣布防疫三級延長，既然在家防疫，更要顧及心情，星巴克從6／8起推出夏季第二波居家商品，本波商品主打回歸品牌對於咖啡的熱情與初心，描繪出從最初的十英呎到最後十英呎的咖啡生長旅程，從最初的咖啡豆一直延伸至顧客手中的咖啡，整體系列選用粉色與淺亞麻色的顏色設計，呈現出雅致質樸的韻味，因應防疫也全部同步於線上門市推出，顧客在家中就可點選購買，送貨到家免出門。

▲星巴克夏季系列。（圖／星巴克提供）▲星巴克夏季系列。（圖／星巴克提供）

▲（左）咖啡秘密復古女神馬克杯，售價630元；（右）古銅金復古女神馬克杯，售價630元。

本次系列一樣推出多款馬克杯、保溫杯等品項，以咖啡果實、咖啡故事與品牌女神為元素，推出質樸又具質感的設計，此外也因為炎熱的天氣即將到來，另以海洋與透明、色彩豐富的材質推出馬克杯、冷水杯等商品，陪伴使用者能更清爽的度過每一刻。

▲星巴克夏季系列。（圖／星巴克提供）▲星巴克夏季系列。（圖／星巴克提供）

▲Bling霓彩TOGO冷水杯，售價550元；Punky虹光TOGO冷水杯，售價550元。

而此波也默默的推出去年在日本爆紅的透明牛奶盒杯，超可愛的牛奶盒造型，無論裡面裝什麼顏色的飲料都很有視覺感，除了透明色還推出琥珀色的款式，盒杯上的LOGO浮雕在使用起來更具質感，打卡絕對很可以！

▲星巴克夏季系列。（圖／星巴克提供）▲星巴克夏季系列。（圖／星巴克提供）

▲透明女神玻璃牛奶盒，售價550元；琥珀女神玻璃牛奶盒，售價580元。

關鍵字：

星巴克, 牛奶盒杯, 琥珀色

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