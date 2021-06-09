聲寶「捕蚊燈」1590元→699元　美型設計全面捕蚊，一覺到天明

文／C編

夏季到來，蚊蟲變得非常多，每天晚上都被蚊子吵得睡不著覺嗎？「Her森森」提出有效方式，就是在容易有蚊蟲的地方放上「聲寶強效UV吸入式捕蚊燈（ML-WT02E）」，原價1590元、現在下殺699元，可以全面捕蚊，包準讓你一覺到天明，不再被叮得搔癢心煩，也不再被蚊子的嗡嗡聲吵醒。

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▲聲寶 強效UV吸入式捕蚊燈（ML-WT02E）原價1590元、特價699元。點我購買。



聲寶強效UV吸入式捕蚊燈採用365nm精準波長，是最吸引蚊子、蒼蠅、飛蛾、果蠅等的波長，LED具有百項專利技術，壽命可以長達超過4萬小時，蚊蟲被吸引進捕蚊燈後，內有防逃脫網避免飛出，專業殺蚊蟲更聰明。

▲夏日是蚊蟲活躍的季節。



另外，還配備強效卻超靜音的風扇，增強吸蚊效果，聲音僅有23.5db，家中有嬰兒開著也不會太吵，晚上睡覺更是不用擔心被打擾，非常貼心。



超省電的裝置，可24小時不斷電，每月僅需約1度電，捕蚊不間斷，建議放置於無風、無強光的環境使用，高度大約100-200cm，附1.2M，USB線，可接電源供應器、行動電源、電腦等電源使用，強調出國、旅遊帶個行動電源隨插隨用。「Her森森」推出「聲寶 強效UV吸入式捕蚊燈（ML-WT02E）」，簡約的白色外型、價格超實惠，原價1590元、下殺699元，不到千元就可以解決蚊蟲飛舞的狀況，絕對超值划算。

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