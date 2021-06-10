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夏季氣泡水機特賣！最低2499元就能帶回家　還送糖漿＋水瓶

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文／C編

夏季到來，喝水量增加，但很多人不愛喝水，覺得無味不好喝，那不妨嘗試看看氣泡水，不但有著綿密的氣泡，喝起來口感增加，冰在冰箱更是夏季消暑必備，「Her森森」盤點4款氣泡水機，不但價格划算，更是美型實用。

Sodastream Genesis deluxe

▲Sodastream,氣泡水機,氣泡水,水,Her和她。（圖／Her）

▲Sodastream Genesis deluxe，原價6900元、特價2499元，點我購買。

極簡風格的設計，獨特霧面化的外殼處理，蘊涵低調內斂的時尚靈魂，更是榮獲德國紅點工藝設計大獎的嫡系機種，放在家裡不僅實用，也是裝飾品，可以按照個人口味，調整氣泡用量，添加各種糖漿變成汽水，此款限定獨家組，另外贈送糖漿＋500ml水瓶，隨身攜帶也方便實用。

Sodastream 時尚風自動扣瓶氣泡水機Spirit

▲Sodastream,氣泡水機,氣泡水,水,Her和她。（圖／Her）

▲Sodastream 時尚風自動扣瓶氣泡水機Spirit，原價6500元、特價3880元，點我購買。

科技金屬質感的時尚風自動扣瓶氣泡水機Spirit，有黑色或是紅色兩種可以選擇，超時髦的外型擁具自動扣瓶裝置，只要插入水瓶就會自動扣上，非常方便又實用，同樣可以自動調節需要的氣泡量，打造出專屬的氣泡飲料。

Sodastream SOURCE氣泡水機

▲Sodastream,氣泡水機,氣泡水,水,Her和她。（圖／Her）

▲Sodastream SOURCE氣泡水機，原價7000元、特價4950元，點我購買。

精煉簡約的設計，放在廚房絕對是最美的一道風景，可以增添居家風格質感，出自瑞士籍名師伊凡巴哈爾之手，外型與機構設計的完美整合體現，全新自動扣瓶裝置，單手即可扣瓶，毫不費力；三階段氣泡程度指示燈，控制氣泡量更簡單。

Sodastream Spirit One Touch 氣泡水機

▲Sodastream,氣泡水機,氣泡水,水,Her和她。（圖／Her）

▲Sodastream Spirit One Touch 氣泡水機，原價9900元、特價5790元，點我購買。

耀眼光澤和摩登簡約的2019全新機型，家中必備亮眼擺設，採用自動扣瓶裝置，不用再手動旋轉鎖瓶子了，並且還有隱藏功能式機頂打氣鈕，全機設計更精簡，電動的打氣裝置，輕鬆一鍵即可享用完美比例氣泡水。

關鍵字：

Sodastream, 氣泡水機, 氣泡水, , Her和她

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