李智雅深V大開「露Bra」洩42歲真實體態　霸氣外露扮「黑化沈秀蓮」

記者王則絲／台北報導

韓劇《Penthouse上流戰爭》第三季於近日正式開播，主演群們搜尋度再次攀升，劇中飾演沈秀蓮的女星李智雅，也在日前登上了韓版《VOGUE》，拍攝一組黑白風格的時尚大片，一連換穿多套霸氣率性、兼具女人味的服裝，其中更有敞開胸口，露出蕾絲內衣的畫面，纖細曼妙的S曲線讓人無法相信這是42歲的真實身材。

今年已42歲的李智雅，與《上流戰爭》劇中其他位女主角金素妍、柳真同樣擁有凍齡美貌，三位女主角在新一季中又會有什麼樣曲折的發展讓劇迷都相當期待。

最近李智雅拍攝雜誌畫報，一口氣換穿了多套造型，其中她穿著BURBERRY 2021早秋的連身褲裝，胸口刻意解開至胸下，讓裡頭的Bra直接外露，性感至極；另外換上花苞手袖的LOEWE禮服、搭配Converse帆布鞋，則顯得溫柔優雅；一套GIVENCHY的純黑套裝，則完美勾勒出李智雅的身形曲線，超纖細的腰身讓人無法相信這是42歲的身材！

此外，李智雅還嘗試了在廓形西裝中僅穿著平口小可愛，中空裝的演繹完全逆齡，與20多歲的年輕女星們無異，看起來酷帥有個性，且在黑白呈現的襯托下，幾張造型中眼神裡充滿暗黑氛圍，望向鏡頭殺氣騰騰，就像是準備黑化復仇的沈秀蓮一樣，正好替新篇章揭開序幕。

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