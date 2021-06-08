孫芸芸曬海邊辣照大露身材　想念黝黑膚色回不去

▲孫芸芸防疫在家回顧辣照，身材辣翻天。（圖／翻攝自IG/aimeeyunyunsun、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

女星防疫在家做什麼？日前孫芸芸就在IG上回顧照片，大方分享海邊泳衣辣照，嬌喊很喜歡之前常曬太陽的膚色，但大家目光仍放在她的超辣身材，一雙誘人長腿加上纖腰，就連躺臥著仍清晰可見腹肌，看得讓人羨慕又忌妒。

除了天生骨架小，好身材來自她清淡的飲食習慣，她曾分享有時還是會吃麻辣鍋、鹽酥雞，但大部份時間多半吃白肉、蔬菜較多，像是酪梨、藜麥也會天天補充，想吃肉的時候就會吃灑上鹽巴、胡椒的雞柳條。

照片中她曬到發光的肌膚，也是拜平日的保養功所賜，她強調保養不能只顧臉，像是她從高中開始保養，就習慣擦任何保養品一定要帶到脖子，更瘋狂到拿眼霜來塗，夏季如果要露腿，她平日也習慣隨身攜帶身體油和乳液來養出滋潤油亮的感覺，她甚至連腳趾都會抹。

孫芸芸的好身材讓人一覽無遺，除了一雙逆天美腿，她緊實的腰腹和性感翹臀，更是苦練而來，先前她就在她IG限動分享過她深蹲重訓的照片，女孩們若想擁有像她一樣的好身材，不妨做做深蹲訓練，防疫期間悶在家，只需要10分鐘就能隨時坐起來。

這個動作也不怕疫情肥找上身，深蹲屬於無氧運動，所以即便偶爾吃過量也不須擔心，因為你吃的碳水化合物會填補到你深蹲時消耗的碳水，趕快打開Youtube搜尋深蹲教學，跟著做就對了。

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