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韓國洗版IG、整盤都是乾燥玫瑰色　喚起化妝魂的3盤神美眼影

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記者李薇／綜合報導

現在出門都要戴口罩，眼睛以下的妝容幾乎不能被看見，但是口罩以上的「靈魂之窗」可要好好打點，《ET FASHION》就盤點最近很厲害的眼影盤系列，有些除了是經典眼影，有些更是限定商品，賣光就沒有了！

Dior 經典五色眼影盤

▲dior,clio,NARS,眼影盤,眼影,彩妝,。（圖／品牌提供）

Dior旗下最厲害的經典五色眼影盤，早就是品牌非常經典的系列，5色設計可以上面3色、或是下面3色混搭著使用，打造出溫潤性感的眼妝效果，這次針對夏季推出#439 Copper（常賣色）、#429 Toile De Jouy（限量色）整盤都是乾燥玫瑰色，兩款都是很值得收藏的日常色系。

NARS 璃金叛逆九色眼彩盤

▲dior,clio,NARS,眼影盤,眼影,彩妝,。（圖／品牌提供）

以璃金叛逆系列為靈感，精心調製令人欲霸不能的9款絕美粉質眼彩，融合3種質地包含2款添加璃金光感粉末，創新質地新色#RIDING HIGH閃爍璃金棕及#IN HEAT閃爍叛逆紫，運用高科技絲滑技術使眼影細質軟綿、輕盈服貼更易上色暈染，一抹上眼即顯色，璃金偏光如星星般曖昧閃爍、絕美誘人。

CLIO 璀璨星沙十色眼影盤 09夢幻花海

▲dior,clio,NARS,眼影盤,眼影,彩妝,。（圖／品牌提供）

結合票選最喜歡的十個眼影顏色組合在同一盤，全霧面質地，一盤結合粉調與棕調色系，隨心搭配，創造自己的風格，這款眼影盤一在韓國上市，就吸引許多人購買，因為顏色實在太百搭、太美了，因此洗版IG，成為熱門單品。

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關鍵字：

dior, clio, NARS, 眼影盤, 眼影, 彩妝

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