46歲佘詩曼肌膚好到堪比少女！私房6招「快速消痘法」引發熱議

▲佘詩曼凍齡好狀態被網友大讚「怎麼都不老」。（圖／翻攝IG@charmaine_sheh）

記者／張毓容 圖／翻攝unsplash、pexels

因演出《延禧攻略》再度大紅的香港女星佘詩曼，也是演藝圈中狀態維持超好的凍齡女神代表，今年46歲的她，在生活照中都是素顏出鏡，細緻光滑又透亮的好肌膚堪比少女，讓許多粉絲常跪求保養秘訣，大讚「怎麼維持少女時代的顏值！？」「吃了防腐劑嗎」「怎麼都不老！」

▲她近日po上長痘痘的照片，更公開自己的快速去痘法。

她近日就在社群上分享自己長了「青春痘」，更大方公開自己常用的6招快速消除痘痘方式，都很簡單又方便取得，快來跟娘娘學抗痘小秘訣，一起擁有細緻好肌膚。

1.茶樹油



茶樹油已經被皮膚科醫師證實有減少肌膚敏感性和祛痘的功效，她每天洗臉後就會取少量茶樹油塗在痘痘上。

2.薰衣草精油



作為基礎精油，薰衣草精油不僅能用來按摩，還有一定的祛痘作用。她的用法是取一滴薰衣草精油塗在痘痘上，讓精油浸透冒痘處肌膚，可每天重複塗個幾次，但在早晚洗臉後進行，效果是最好的。

3.金縷梅



金縷梅是一種天然收斂劑，對於傷口的收斂尤其有效。使用金縷梅萃取液塗在痘痘上，很快就能殺菌並幫助收緊毛孔，她也表示，如果痘痘比較嚴重，或者比較多的話，可以用棉花球沾取適量塗抹全臉。

4.檸檬汁



檸檬汁有很多好處，首先檸檬汁是天然的收斂劑，能幫助收斂痘痘，再來還能殺菌，而且檸檬汁還有亮白膚色的作用。塗了檸檬汁後，可以不用立刻洗掉，等要洗臉的時候再洗掉就好。

5.蘋果醋



蘋果醋也是一種天然收斂劑，能幫助收緊毛孔，她會用蘋果醋輕拍在長痘的地方，或是當成化妝水來濕敷，一天裡也可多塗幾次。

6.冰塊



冰塊能幫助毛孔迅速收縮，減輕紅腫情況，用冰塊敷痘痘，還有陣痛的作用。她還有一招能讓效果更好，可以用綠茶水凍成冰塊來敷，因為綠茶本身也有收斂消炎的功效。

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