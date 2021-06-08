fb ig video ETtoday search mobile

你可能不知道的6大「保養真相」！洗臉不是按摩越久越乾淨

>

▲▼6個保養冷知識。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想擁有好肌膚，先搞懂護膚小常識。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

編輯／Amanda

為了擁有好肌膚、預防老化，女生們每天勤勞保養不喊累，但有些肌膚護理的「真相」卻很多人都不知道，胡亂跟隨網上謠傳來或「自己認為」的保養小撇步，小心美肌不成反而傷害肌膚。像是以下6個保養冷知識，快來看看你知道幾個？

1.不要邊洗澡邊洗臉

不要洗澡時順便洗臉，最好先洗臉再洗澡，因為大多數人洗澡時用的水溫較高，且蓮蓬頭出水的水壓也高，直接用蓮蓬頭沖臉容易傷害肌膚。

▲▼6個保養冷知識。（圖／翻攝ＩＧ）

▲洗臉後要儘快擦上保養品，幫肌膚保濕鎖水。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

2.洗臉後儘快擦上保養品

洗臉清潔後2分鐘內是保養的最佳時間，因為洗臉後，肌膚水分會開始快速流失，拖得太久，會讓肌膚變得乾燥、甚至有緊繃感。所以洗臉後最好儘快擦上保養品，為肌膚做好保濕鎖水。

3.卸妝洗臉別按摩太久

有些人可能會以為，卸妝、洗臉時按摩得越久，臉才能洗得越乾淨，但其實皮膚科醫師表示，不管是卸妝或洗臉產品，在肌膚上停留時間太長或按摩太久，都容易造成過度清潔，對肌膚造成負擔和傷害，建議1分鐘內就要洗淨。

▲▼6個保養冷知識。（圖／翻攝ＩＧ）

▲沒化妝的時候用洗面乳清潔即可。（圖／翻攝IG@ahc.official）

4.有化妝才需要卸妝

沒有化妝的時候不用另外卸妝，只要洗面乳就能清潔乾淨，卸妝產品清潔力強，沒化妝卻天天卸妝，容易過度清潔，造成肌膚負擔，尤其是需要卸妝水或卸妝棉，反覆摩擦，更容易使肌膚造成傷害。

5.拍打不能促進吸收

有些人塗抹保養品後會習慣用手在臉上拍打，覺得可以幫助吸收，但實際上，保養品的吸收程度好不好跟產品本身的成分、質地和使用科技有關，拍打對於保養品促進吸收沒什麼幫助，反而會刺激臉部肌膚，造成肌膚負擔，甚至受傷。

▲▼6個保養冷知識。（圖／翻攝ＩＧ）

▲就算是強調溫和的寶寶乳霜也不是所有人都適用。（圖／翻攝IG@aoihamada）

6.寶寶乳霜不是所有人都適用

嬰兒用或兒童用乳液並非每個人都適合，雖然嬰兒乳霜很溫和，但因為兒童的皮脂腺不發達，幼兒用乳霜裡會添加大量油份，對於成人來說可能太油，比較適合乾性肌膚。

►難怪痘痘好不了！皮膚科醫師曝「容易冒痘」3種食物：奶茶超NG

►45歲佘詩曼肌膚好到堪比少女！私房6招「快速消痘法」引發熱議

►「日本第一美魔女」52歲肌膚比大學生還好！每日必做「凍齡刮痧法」公開

關鍵字：

保養, 護膚, 真相, 冷知識, 為了擁有好肌膚、預防老化，女生們每天勤勞保養不喊累，但有些肌膚護理的「真相」卻很多人都不知道，胡亂跟隨網上謠傳來或「自己認為」的保養小撇步，小心美肌不成反而傷害肌膚。像是以下6個保養冷知識，快來看看你知道幾個？秘訣, 美肌, 肌膚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

12星座6月運勢！金牛有很好的客戶運帶來財富、射手該刪除壞朋友

12星座6月運勢！金牛有很好的客戶運帶來財富、射手該刪除壞朋友

答案爆準！韓網「Pizza口味心理測驗」測你的命定閨蜜

答案爆準！韓網「Pizza口味心理測驗」測你的命定閨蜜

玄彬拍照皺眉摸唇、溫柔眼神太犯規　網：孫藝珍不嫁、我嫁！

玄彬拍照皺眉摸唇、溫柔眼神太犯規　網：孫藝珍不嫁、我嫁！

楊冪撞衫韓星Jennie輸了！　下身失蹤尬美腿不敵「人間香奈兒」 好市多「線上購物」超划算鞋款、精品包推薦　加碼網推必買5種冷凍食品 日本專家點破5個「洗髮錯誤」，原來仰著頭會沖不乾淨 6月星巴克拚外帶「110元咖啡變66元」　不用找人買一送一了 劉亦菲疑似發福！低胸禮服「修出S曲線」遭酸：生圖差很大 粉絲立收！星巴克牛奶盒杯在台開賣啦　加碼透明琥珀色美翻天 顏值太差抱歉再連絡！「外貌協會星座」Top 5，你進榜沒？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面