你可能不知道的6大「保養真相」！洗臉不是按摩越久越乾淨

▲想擁有好肌膚，先搞懂護膚小常識。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

編輯／Amanda

為了擁有好肌膚、預防老化，女生們每天勤勞保養不喊累，但有些肌膚護理的「真相」卻很多人都不知道，胡亂跟隨網上謠傳來或「自己認為」的保養小撇步，小心美肌不成反而傷害肌膚。像是以下6個保養冷知識，快來看看你知道幾個？

1.不要邊洗澡邊洗臉



不要洗澡時順便洗臉，最好先洗臉再洗澡，因為大多數人洗澡時用的水溫較高，且蓮蓬頭出水的水壓也高，直接用蓮蓬頭沖臉容易傷害肌膚。

▲洗臉後要儘快擦上保養品，幫肌膚保濕鎖水。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



2.洗臉後儘快擦上保養品



洗臉清潔後2分鐘內是保養的最佳時間，因為洗臉後，肌膚水分會開始快速流失，拖得太久，會讓肌膚變得乾燥、甚至有緊繃感。所以洗臉後最好儘快擦上保養品，為肌膚做好保濕鎖水。

3.卸妝洗臉別按摩太久



有些人可能會以為，卸妝、洗臉時按摩得越久，臉才能洗得越乾淨，但其實皮膚科醫師表示，不管是卸妝或洗臉產品，在肌膚上停留時間太長或按摩太久，都容易造成過度清潔，對肌膚造成負擔和傷害，建議1分鐘內就要洗淨。

▲沒化妝的時候用洗面乳清潔即可。（圖／翻攝IG@ahc.official）



4.有化妝才需要卸妝



沒有化妝的時候不用另外卸妝，只要洗面乳就能清潔乾淨，卸妝產品清潔力強，沒化妝卻天天卸妝，容易過度清潔，造成肌膚負擔，尤其是需要卸妝水或卸妝棉，反覆摩擦，更容易使肌膚造成傷害。

5.拍打不能促進吸收



有些人塗抹保養品後會習慣用手在臉上拍打，覺得可以幫助吸收，但實際上，保養品的吸收程度好不好跟產品本身的成分、質地和使用科技有關，拍打對於保養品促進吸收沒什麼幫助，反而會刺激臉部肌膚，造成肌膚負擔，甚至受傷。

▲就算是強調溫和的寶寶乳霜也不是所有人都適用。（圖／翻攝IG@aoihamada）



6.寶寶乳霜不是所有人都適用



嬰兒用或兒童用乳液並非每個人都適合，雖然嬰兒乳霜很溫和，但因為兒童的皮脂腺不發達，幼兒用乳霜裡會添加大量油份，對於成人來說可能太油，比較適合乾性肌膚。

►難怪痘痘好不了！皮膚科醫師曝「容易冒痘」3種食物：奶茶超NG



►45歲佘詩曼肌膚好到堪比少女！私房6招「快速消痘法」引發熱議



►「日本第一美魔女」52歲肌膚比大學生還好！每日必做「凍齡刮痧法」公開