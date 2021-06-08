居家工作心好累？3個「身心抗疫」的健康秘訣，一起來學習！

▲居家抗疫不心累，從以下3招開始做起。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情升溫，但無論工作或生活中的壓力接踵而來，心情也跟著每天更新的確診案例數字高低波動，工作與生活界線越來越模糊，這樣的日子不禁讓人感到心好累，屈臣氏分享3個有助於身心抗疫的健康秘訣，一起來看看！

#食補提升免疫力

防疫期間提升身體的免疫力顯得更為重要！居家辦公的日常也比起過往更長時間缺乏走動。屈臣氏專業藥師建議，設定鬧鐘定時做簡單的伸展運動，同時在三餐多增加蔬果補充維生素，另外，更可以適時地藉由保健食品補充身體所需的營養素，有健康身體才更有氣力面對緊繃繁忙的生活。

#香氛沐浴和保養

許多民眾在轉換成居家辦公之後，因為家庭、工作雙重壓力，似乎反而比在公司上班還忙碌，建議在結束忙碌的一天後，別忘記留些時間給辛勞的自己。選用喜歡的香氛好好享受沐浴時光，用舒適芳香的潤膚保養品來按摩肌膚，讓療癒香氣帶自己進入屬於一個人悠閒時光。

#居家舒壓小物

使用香氛產品不僅能讓一成不變的居家空間煥然一新，更有舒壓或舒眠的效果，除了擴香瓶之外，也能選擇香氛蠟燭，更能添加一點浪漫的好心情；另外，蒸氣眼罩也是相當熱門的舒壓選擇，尤其居家上班和遠距上課長時間接觸3C產品，適當的讓眼睛放鬆更能幫助睡眠品質。

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