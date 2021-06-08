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居家防疫怕發胖？專家推薦5種「燃脂食物」　讓你越吃越瘦

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▲▼ 5種「燃脂食物」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想維持身材千萬別靠節食，吃對食物更重要。（圖／翻攝IG@babebani）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

最近都宅在家居家防疫，你是不是也發現自己開始發胖了？運動量大減的現在，想減肥或維持身材不發胖，飲食都變得更重要！中醫博士樓中亮就分享了5種「高燃脂食物」，能兼顧營養、不發胖，還有幫助燃脂的效果，連每日每週建議攝取量都一起奉上，從今天開始多吃這些就對了。

▲▼5種「燃脂食物」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃瘦豬肉

肉類可以提供蛋白質以維持肌肉量，且消化蛋白質食物所耗費的熱量，比其他類食物更多，而瘦豬肉含有胜肽、肉鹼與維生素B群，不僅能幫助維持身體的正常機能，還有助於燃燒內臟脂肪，幫助減重。推薦一天攝取100g，一週吃3～4次。

▲▼5種「燃脂食物」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃魚肉和海鮮

魚類含有豐富的蛋白質，且脂肪含量低，尤其深海魚又富含不飽和脂肪酸omega-3，海鮮則含有牛磺酸，可幫助調節免疫力、降低膽固醇，像是鮭魚、鯖魚、牡蠣、干貝、透抽、章魚…等都是很好的選擇。推薦一天攝取30～60g，一週吃3～4次。

▲▼5種「燃脂食物」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃馬鈴薯

馬鈴薯含有豐富維生素與礦物質，熱量含量也較低，可用來代替白米飯，營養又有飽足感。推薦一天吃一小顆，約一個拳頭大小，一週吃3～4次。

▲▼5種「燃脂食物」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃新鮮蔬菜

蔬菜富含纖維質，能吸收多餘脂肪，減少身體對脂肪的轉化及吸收，尤其是黃綠色的最好，像是菠菜、綠花椰菜、芥蘭菜、高麗菜等都是很好的選擇。建議每天都要吃青菜，一天吃3～5樣為佳。

▲▼5種「燃脂食物」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃無糖茶飲

無糖的溫紅茶、烏龍茶或切片的檸檬水，都可促進脂肪代謝，補充水分；而無糖綠茶含有豐富抗氧劑，能促進新陳代謝，所含兒茶素能減少脂肪形成，咖啡因則能增加身體所需要消耗的熱量與水分。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 燃脂, 食物, 飲食, 發胖, 防疫, 居家

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